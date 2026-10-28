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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:10

Sánchez sobre accidente ferroviario con 68 muertos: "Si ha habido negligencias, se sabrá"

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Urda (España), 28 oct (EFE).- El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, aseguró este miércoles que se va "a llegar hasta el final" para saber las causas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo (centro) que se ha cobrado la vida de al menos 68 personas y añadió: "Si ha habido negligencias, se sabrá".

Por EFE
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Sánchez hizo estas declaraciones desde Urda (Toledo), el lugar del siniestro, donde, además de anunciar que el Gobierno va a decretar tres días de luto oficial, afirmó que "no es asumible para un país como España" sufrir dos accidentes en la línea ferroviaria de alta velocidad en un mismo año, en referencia al de Adamuz (Córdoba, sur), ocurrido el pasado enero y que dejó un saldo de 46 fallecidos y más de 120 heridos.

En este sentido, dijo que "se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas" y "con total contundencia" para "reconstruir" la confianza en el sistema ferroviario español y garantizar "aún más" la seguridad de los viajeros.

Garantizó que, si ha habido negligencias, se sabrá, y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá "con total contundencia".

"Hoy España está de luto. Toda España está de luto", recalcó el presidente del Gobierno.

Mientras, el líder del opositor PP, el conservador Alberto Núñez Feijóo, exigió una investigación gubernamental "inmediata" y otra judicial sobre el accidente.

La investigación se tiene que producir "con todos los medios y sin interferencias", y hoy no toca discutir sobre las responsabilidades políticas porque "no es el día", remarcó Feijóo, candidato a la Presidencia en las elecciones generales adelantadas al próximo 29 de noviembre, en las que Sánchez buscará ser reelegido.

Por su parte, el presidente de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, informó de que los servicios de emergencia han confirmado el fallecimiento de 68 personas en el accidente que involucró a dos trenes, uno de alta velocidad (Ave) de Renfe y otro de Iryo.

En una declaración institucional junto a Sánchez, García-Page informó de que 24 de los fallecidos son del Ave, mientras que el resto (44) son del tren Iryo.

El balance de atendidos es de 53 heridos leves en hospitales y 15 graves, mientras que en el centro de atención de Urda hay cinco personas por heridas leves.

Las labores de limpieza de la zona del siniestro no han concluido y García-Page indicó que podría haber más fallecidos "debajo de algún vagón o en los amasijos de hierros".

En una comparecencia previa en Madrid ante los medios de comunicación en el Centro de Control del gestor de la infraestructura ferroviaria (Adif), el ministro español de Transportes, Óscar Puente, relató que a las 8.30 hora local se produjo la caída del sistema de seguridad LZB y se ordenó detener la marcha a varios trenes.

Posteriormente, el centro de control de Adif tomó la decisión de reanudar la marcha "con un tren detenido y una señal roja a la entrada de la estación Urda".

Esa decisión de reanudar la marcha cuando había un tren todavía parado (el Iryo) se tomó sin fijar una limitación de velocidad. "Esa es la decisión que se toma desde el centro de control y es el origen del accidente", aseguró el ministro.

Detalló que desde Adif se piensa que la caída del LZB provocó la detención de al menos 6 trenes desde las 8.30 horas, pero que a las 8.36 horas se dio la autorización al maquinista de retomar la marcha del Ave, que recorrió unos 25 kilómetros hasta las 8.53 horas, cuando se produjo el accidente al embestir al Iryo que estaba parado en la vía.

El Ave, con 378 pasajeros, circulaba hacia la ciudad sureña de Sevilla cuando alcanzó al Iryo, con 174 personas a bordo (incluido un bebé).

Agentes de la Guardia Civil y técnicos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) interrogan al operario del centro de control que regulaba el tráfico de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla en el momento en el que se produjo el accidente.

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