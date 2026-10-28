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Mundo
28 de octubre de 2026 - 13:00

Sheinbaum ve “mal informada” a Le Pen por asociar a México con carteles de narcotráfico

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Ciudad de México, 28 oct (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este miércoles que la dirigente de la extrema derecha francesa Marine Le Pen está “mal informada”, después de que la política advirtiera que no permitirá la “mexicanización” de Francia por la presencia de carteles del narcotráfico.

Por EFE
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“Está mal informada porque la mexicanización que debería llevar a todo el mundo es la de los valores de la cultura de México. De honestidad, de amor, de solidaridad, de fraternidad, que hacen mucha falta hoy en el mundo entero”, expuso la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La mandataria respondió así a las declaraciones que Le Pen pronunció el pasado domingo en Orleans, durante un acto de lanzamiento de su campaña para las elecciones presidenciales francesas de 2027.

En su discurso, la dirigente de Agrupación Nacional (RN) advirtió que no permitirá que Francia caiga en la “mexicanización” por la presencia de organizaciones dedicadas al narcotráfico y prometió combatirlas como grupos terroristas si llega al poder.

La política francesa situó la seguridad pública y la lucha contra el crimen organizado entre las prioridades de su propuesta electoral, junto con el endurecimiento de las medidas contra la delincuencia y el refuerzo de los controles fronterizos.

Las declaraciones se produjeron durante un mitin celebrado ante unos 8.500 simpatizantes en Orleans, donde Le Pen presentó las principales líneas de su proyecto político bajo la promesa de impulsar un “renacimiento” de Francia.

Frente a la comparación de Le Pen entre México y la expansión del narcotráfico, Sheinbaum reivindicó la cultura mexicana y sus valores como una referencia positiva para otros países.

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