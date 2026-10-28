Sindicatos y organizaciones de Ecuador convocan a una protesta contra políticas de Noboa

"El Gobierno no tiene respuestas a las necesidades del pueblo ecuatoriano, que reclama medicinas, demanda recursos para salud, educación y para la generación de empleo, pero también demanda inversión en el campo para que nuestros hermanos campesinos puedan producir los alimentos necesarios para la población", dijo este miércoles Nelson Erazo, presidente del Frente Popular, una coalición de organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles.

Erazo señaló que "la lucha social es el camino para detener" al Gobierno de Noboa, que, aseguró, "ha demostrado desesperación" al "perseguir a los dirigentes sociales y políticos porque sabe que el pueblo ecuatoriano le va a castigar en las calles y en las urnas".

La movilización se realizará el jueves en Quito, a partir de las 16:00 hora local (21:00 GMT), y será la primera de una serie de protestas que anunciaron los grupos y sindicatos.

Andrés Quishpe, presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE), indicó que la agenda de manifestaciones continuará el 7 y 15 de noviembre y que el 25 se unirán a la protesta de grupos feministas por el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Finalmente, realizarán otra movilización el 10 de diciembre por la defensa de los derechos humanos, junto a organizaciones internacionales.

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Las organizaciones y sindicatos también hicieron un llamado a la ciudadanía para que no vote el próximo 29 de noviembre por los candidatos a autoridades locales que son apoyados por el Gobierno.

"Vamos a derrotar a Noboa en las calles y en las urnas por construir un Estado policíaco, por tener abandonada la educación, por tener inundadas las escuelas, por no entregar medicina a los hospitales, por criminalizar a los sectores sociales", afirmó Quishpe.

Los dirigentes invitaron a trabajadores, profesores, estudiantes, jóvenes, campesinos y a la ciudadanía en general a unirse a las convocatorias.