Trump evita comentar autoproclamación de Bolsonaro pero considera "extraños" los comicios

"No voy a hacer comentarios al respecto, pero sé que le dimos permiso para entrar al país", aseguró Trump a los medios al ser preguntado sobre qué opinaba de la carta difundida poco antes en redes sociales por Bolsonaro.

Bolsonaro se declaró inicialmente "presidente electo" en una primera versión de una carta abierta publicada en X que modificó minutos después, y compartió en la misma plataforma, en la que cambió la denominación "presidente electo de Brasil" por "líder de Brasil".

Trump había dicho: "No voy a involucrarme, pero fueron unos comicios muy extraños, eso es seguro", dijo el mandatario antes de embarcarse en el Air Force One para viajar a Ohio, donde ofrecerá un mitin en la campaña para las legislativas del próximo martes.

Trump había dicho el lunes que las elecciones celebradas el domingo en las que Luis Inácio Lula Da Silva obtuvo la victoria le parecieron "fraudulentas".

El republicano consideró también este miércoles que a Bolsonaro y a su familia "los han tratado de manera muy injusta" en Brasil.

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El senador y su familia llegaron este mismo miércoles a la ciudad estadounidense Miami tras abandonar su país, donde la Policía Federal le canceló el martes sus pasaportes ordinario y diplomático después de que incumpliera la orden judicial de entregarlos el lunes, en el marco de una investigación por presunta corrupción.

Bolsonaro huyó ayer a Argentina para viajar hacia Estados Unidos, con una parada intermedia en Ecuador, en un avión privado en el que también viajaron su esposa, Fernanda Bolsonaro, y sus dos hijas.

El Gobierno de Estados Unidos ha dicho que concederá visados a los cuatro, aunque no ha especificado qué tipo de permisos les otorgará para su estadía en el país.