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Mundo
28 de octubre de 2026 - 21:25

Trump insiste en defender sus reformas en la Casa Blanca tras las burlas de Obama

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Washington, 28 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este miércoles en defender las reformas que impulsa en la Casa Blanca frente a las críticas del expresidente Barack Obama, quien se burló de la decoración de la residencia presidencial y la comparó con la de un restaurante.

Por EFE
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Durante un mitin republicano en Chillicothe, en el centro-sur de Ohio, Trump justificó las obras al asegurar que la residencia presidencial presentaba problemas de mantenimiento, como piedras agrietadas, juntas defectuosas, pintura deteriorada y suciedad, en un nuevo cruce de reproches a cinco días de las elecciones de medio mandato, a celebrarse el próximo 3 de noviembre.

"No se puede tener una Casa Blanca con piedra agrietada y rota, juntas defectuosas, pintura en mal estado, suciedad por todas partes y piedra en mal estado", afirmó el mandatario, quien añadió que las obras todavía no han concluido.

Trump respondía así a las burlas que Obama lanzó el sábado durante un mitin en Míchigan, donde comparó la decoración de la residencia presidencial con la de un establecimiento de The Cheesecake Factory, una cadena de restaurantes conocida por su decoración recargada.

"Tiene la Casa Blanca como si Sadam Huseín hubiera abierto un Cheesecake Factory. Oro por todas partes. ¿Qué pasa con tanto oro?", dijo el expresidente, en alusión a los detalles dorados de la residencia.

Obama también criticó que Trump dedicara esfuerzos a las reformas mientras, a su juicio, dejaba de lado las preocupaciones económicas de los estadounidenses.

El lunes, el republicano llamó "estúpido" a su antecesor por sus comentarios y sostuvo que estos demostraban por qué había sido, en su opinión, un "pésimo presidente".

Este miércoles, Obama participa en actos de campaña en Georgia para apoyar al senador demócrata Jon Ossoff y a la candidata a gobernadora Keisha Lance Bottoms en las elecciones, en las que se renovará el la Cámara Baja del Congreso, un tercio del Senado y se elegirán gobernadores en 36 de los 50 estados.

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