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Mundo
28 de octubre de 2026 - 18:45

Trump pide excluir a candidata demócrata al Senado por Alaska por supuesto fraude

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Washington, 28 oct (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles que se impida a la candidata demócrata al Senado por Alaska, Mary Peltola, participar en las elecciones del próximo 3 de noviembre, al acusarla de fraude a raíz de una información publicada por The New York Times sobre una supuesta maniobra electoral orquestada por su equipo de campaña

Por EFE
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"Mary Peltola debería retirarse de la contienda. Creo que debería ser procesada penalmente por lo que hizo, al igual que las personas que participaron con ella, quienes juraron —en todas sus declaraciones— que no sabían nada al respecto", declaró Trump antes de tomar el avión para acudir a un mitin electoral en Ohio.

Previamente, el mandatario dijo en su cuenta de Truth Social que no creía que a "Mary Peltola se le deba permitir postularse tras haber perpetrado una maniobra tan terrible": "¡porque esto es fraude electoral!", escribió en la red social.

Trump añadió que los demócratas han hecho "trampa" ya que, según lo que cuenta el periódico, "encontraron a un hombre llamado Dan Sullivan (el mismo nombre que tiene el candidato republicano en Alaska), lo incluyeron en la boleta electoral y luego le mintieron al tribunal, afirmando que no sabían nada al respecto".

"Eso es perjurio. ¡No se le debería permitir postularse a ella, ni tampoco al falso Dan Sullivan!", añadió Trump, que en un mensaje previo compartió la información de The New York Times.

El periódico publicó este miércoles una exclusiva con supuestos mensajes de texto entre miembros de la campaña de Peltola, en los que discutían la posibilidad de reclutar a otras personas que tuvieran el mismo nombre que el senador republicano.

La campaña habría logrado dar con Daniel J. Sullivan Jr., un maestro jubilado de quinto grado que se presentó en las primarias por el Partido Republicano y logró colarse en la papeleta del 3 de noviembre como independiente, de acuerdo al rotativo neoyorquino.

La investigación del diario, que citó al menos 12 fuentes, también implica a asesores de alto nivel del Comité de Campaña Senatorial Demócrata (DSCC, por sus siglas en inglés), que habrían participado en el reclutamiento del candidato.

La campaña de Peltola negó este miércoles que su personal o sus asesores participaran en gestiones para reclutar al candidato Daniel J. Sullivan.

Además, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó el 22 de octubre una demanda ante un tribunal federal de Alaska para intentar frenar la certificación de la elección al Senado si el senador republicano Dan Sullivan pierde y los votos de otro candidato con un nombre casi idéntico pudieran haber cambiado el resultado.

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