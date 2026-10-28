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Mundo
28 de octubre de 2026 - 22:55

Un juez ordena al Museo Nacional de Colombia restituir en 48 horas obras de arte retiradas

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Bogotá, 28 oct (EFE).- Un juez de Bogotá ordenó este miércoles al Museo Nacional de Colombia restituir en 48 horas las 63 piezas de arte e históricas que fueron retiradas el pasado 15 de octubre como parte de la "batalla cultural" del Gobierno.

Por EFE
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La resolución del juez 24 de Familia de Bogotá ordena al Ministerio de las Culturas y al Museo Nacional que "reinstalen la totalidad de piezas retiradas el 15 de octubre de 2026 en las salas y lugares donde se encontraban exhibidas".

El juez César Enrique Osorio Ortiz, que respondió a la tutela interpuesta por el congresista Gabriel Becerra, también ordenó que ambas entidades se "abstengan" de retirar obras por "razones relacionadas con su contenido o el punto de vista que expresan".

La polémica comenzó luego de que se dio a conocer que el Gobierno colombiano había ordenado el retiro de más de 60 obras principalmente relacionadas con los movimientos feministas y LGTBI, las víctimas de la violencia política y el acuerdo de paz firmado en 2016 con las FARC.

Entre los elementos están una bandera del orgullo perteneciente a la activista Elizabeth Castillo, un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de izquierda de la Unión Patriótica asesinado en 1990, y el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala y utilizada para firmar el acuerdo de paz.

La medida se enmarcó en la "contrarrevolución cultural" anunciada por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien cuestiona el "wokismo" y considera que determinadas representaciones públicas constituyen una "apología del terrorismo".

La ministra de Cultura, Paola Holguín, defendió en ese entonces el polémico retiro al afirmar que los museos públicos "no deben servir como instrumentos de adoctrinamiento político ni difundir versiones sesgadas de la historia".

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