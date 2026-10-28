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Mundo
28 de octubre de 2026 - 12:55

Violencia machista es llevada al cine en República Dominicana con 'La novia del Atlántico'

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Santo Domingo, 28 oct (EFE).- Un drama sobre la violencia contra la mujer y la importancia de la amistad y el apoyo comunitario, en un país con una alta tasa de feminicidios como República Dominicana, llega al cine con la película 'La novia del Atlántico', dirigida y protagonizada por la actriz Celinés Toribio.

Por EFE
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Toribio, que debuta como directora, comparte ese rol con el español Vicente Peñarrocha, con quien también escribió el guion junto al dominicano Alejandro Andújar, según se informó este miércoles en un comunicado.

La historia sigue a Laura (Toribio), quien regresa de Nueva York a su natal Puerto Plata, en el norte de República Dominicana, y descubre que su amiga Evelyn (Sandy Hernández) atraviesa una relación marcada por el maltrato.

Junto a Miguelina (Cheddy García), una periodista decidida, emprende una iniciativa para ayudarla, en la que también participa Ángel (Iván Sánchez).

"Una mujer es mucho más que las circunstancias que ha sufrido: tiene una identidad, una historia, sueños y el derecho a construir su propio futuro", expresó Toribio, quien además es la directora del Instituto de Dominicanos en el Exterior, que atiende a la diáspora del país.

El largometraje fue rodado casi en su totalidad en la ciudad de Puerto Plata, conocida como la Novia del Atlántico, y contó con un equipo integrado en cerca de un 90 % por mujeres.

La producción incluye también participaciones especiales de Frank Perozo, Ettore D’Alessandro y Freddy Ginebra, entre otros actores.

'La novia del Atlántico' llegará a los cines del dominicanos el próximo 26 de noviembre, un día después del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

La República Dominicana es el segundo país de la región, después de Honduras, con mayor tasa de feminicidios, con 2,9 casos por cada 100.000 mujeres, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

En el país se han contabilizado más de 1.800 feminicidios en los últimos veinte años.

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