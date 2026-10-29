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Mundo
29 de octubre de 2026 - 00:25

Al menos seis personas muertas y otra detenida deja nuevo bombardeo de Gobierno colombiano

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Bogotá, 28 oct (EFE).- Al menos seis personas fallecidas y otra detenida fue el resultado de un nuevo bombardeo que ordenó este miércoles el Gobierno colombiano en el departamento del Chocó (oeste), informó el presidente del país andino, Abelardo de la Espriella.

Por EFE
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"Llevamos seis abatidos, un capturado, pero hay más, lo que ocurre es que era en una pendiente, se cayó y estamos buscando más cuerpos", adelantó De la Espriella durante un evento en Bogotá.

El mandatario informó en la mañana que autorizó un nuevo bombardeo "muy importante y estratégico", sin dar más detalles.

Sin embargo, por la noche adelantó que la operación se realizó en el Chocó y que este jueves hará la presentación oficial de los resultados.

Este nuevo bombardeo se ejecuta en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados, al considerar que ya se registran ocho menores de edad muertos en medio de estos operativos, según el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo operativo de este tipo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los diez muertos fueron menores de edad, dos de quince años y uno de dieciséis.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo ejecutado en la región del Catatumbo (noreste) dejó como resultado una adolescente de dieciséis años fallecida.

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