ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
18º
Ahora
ver más
18º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 02:20

Asesinan a un defensor de derechos humanos en el estado mexicano de Chiapas

Imagen sin descripción

San Pedro Chenalhó (México), 28 oct (EFE).- El defensor de derechos humanos Reynaldo Pérez Pérez, indígena tzotzil y acompañante de familias desplazadas por la violencia, fue asesinado a balazos este miércoles en el municipio de Chenalhó, estado de Chiapas (sur de México).

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

De acuerdo con los primeros reportes, el ataque ocurrió en el interior de un taller mecánico, en la comunidad de Yabteclum, donde sujetos armados le dispararon en siete ocasiones.

Otras versiones señalan que pudo tratarse de una emboscada cuando se dirigía a su domicilio. Los agresores habrían huido en motocicleta, según testimonios de residentes de Chenalhó.

Hasta la tarde de este miércoles, la Fiscalía de Justicia Indígena no había emitido información oficial sobre las circunstancias del homicidio, las diligencias ministeriales o la identidad de los responsables.

Pérez Pérez dedicó más de una década a la defensa de los derechos humanos, acompañó a familias desplazadas de Santa Martha y Chenalhó, que permanecen refugiadas en Polhó, y denunció presuntos hostigamientos contra ellas.

El activista indígena también fungió como mediador en el conflicto agrario entre Aldama y Chalchihuitán y participó en movilizaciones en Chenalhó, San Cristóbal de Las Casas y Tuxtla Gutiérrez. Desde 2024, Pérez Pérez amplió su labor de acompañamiento a mujeres y menores en situación de vulnerabilidad en Pantelhó.

Tras el asesinato, uno de sus colaboradores, quien trabajó con él durante más de diez años, confirmó su fallecimiento y expresó temor de transitar por la carretera ante la falta de información sobre las condiciones de seguridad en la zona.

El homicidio se registró en una región marcada por conflictos territoriales, desplazamiento forzado y denuncias de hostigamiento.

Entre catorce y veinte personas defensoras de derechos humanos han sido asesinadas en Chiapas entre 2016 y 2026, según registros de monitoreo independiente.

A esta violencia se suman 156 ataques directos documentados entre enero de 2024 y mediados de 2025 por el Observatorio de Personas Defensoras de Derechos Humanos de Chiapas y organizaciones como Espacio OSC. Al menos cuatro fueron homicidios.

Entre los casos más emblemáticos están los asesinatos del sacerdote tsotsil Marcelo Pérez Pérez (2024), del catequista Simón Pedro Pérez López (2021), del activista Sinar Corzo Esquinca (2019) y del dirigente indígena Noe Jimenez Pablo (2019).

El crimen también ocurre en medio de la crisis de seguridad y desplazamiento que arrastra Chiapas, y en particular la región de Chenalhó, donde Pérez Pérez había acompañado a familias indígenas desplazadas por la violencia en años recientes.

En abril de 2026, la relatora de la ONU Mary Lawlor sostuvo que los ataques contra defensores continúan en México pese a los esfuerzos oficiales y subrayó la situación de Chiapas.

Lo
más leído
del día

01
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
02
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
03
Política
Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales
Ver más
04
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
05
Periodísticamente
AUDIO: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones
Ver más

Te puede interesar