China acusa a Filipinas de obstaculizar su participación en cumbre de Defensa de la ASEAN

El portavoz del Ministerio de Defensa chino Zhang Xiaogang afirmó hoy en una rueda de prensa que Filipinas, como país anfitrión, permitió que determinados políticos utilizaran sus cargos para "imponer numerosos obstáculos" a la participación china en el encuentro.

Zhang acusó a Filipinas de vulnerar el principio de consenso de la ASEAN y perjudicar los derechos de China, aunque no precisó los obstáculos denunciados.

También aseguró, sin aportar detalles, que la actuación filipina había suscitado el rechazo de la mayoría de los países del bloque y defendió la participación china como muestra de su apoyo a la cooperación regional.

"Filipinas insiste en actuar unilateralmente, toma a la ASEAN como rehén y provoca conflictos y perturbaciones", afirmó el vocero, quien acusó a Manila de perjudicar la unidad y la confianza entre los países miembros.

China había confirmado el martes que enviaría al agregado militar de su embajada en Manila a la XIII Reunión de Ministros de Defensa de la ASEAN y sus socios (ADMM-Plus), en lugar de a un alto cargo del Ministerio.

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El encuentro, celebrado este jueves en la ciudad filipina de Cebú, reunió a los diez miembros de la ASEAN y a sus ocho socios de diálogo, entre ellos Estados Unidos, Japón, Australia, India y China, para abordar asuntos como la seguridad marítima y la cooperación militar.

La cita estuvo marcada por los esfuerzos de Washington para reforzar su cooperación militar con los países del Sudeste Asiático y por las persistentes tensiones entre China y Filipinas en el mar de China Meridional, que Pekín reclama casi en su totalidad y donde ambos países han protagonizado numerosos incidentes.

Durante la reunión, Estados Unidos y Japón también anunciaron nuevos acuerdos de cooperación militar, entre ellos la producción conjunta de misiles en territorio japonés, una iniciativa ante la que Pekín advirtió este jueves de que la colaboración entre países no debe perjudicar los intereses de terceros.