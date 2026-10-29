El bloque pro Netanyahu y el opositor se mantienen en 53 y 48 escaños, con 91 % escrutado

De esta manera, ambos bloques siguen sin alcanzar la mayoría para gobernar (61 escaños) y dependerían de coaliciones entre ellos o de un gobierno opositor con los partidos árabes, a los que el último recuento da un total de 19 escaños tras una votación récord, dos más que en el anterior.

El Likud, el partido de Netanyahu, se ubica así en 26 escaños como el más votado, mientras que Yashar!, de Einsekot, se sitúa en 21.

En el bloque de Netanyahu, el resto de partidos se mantienen igual y se sitúan en: 7 escaños para Judaísmo Unido de la Torá y 7 para Shas (ambos ultraortodoxos); 7 a Poder Judío y 6 a Sionismo Religioso, los partidos de los ministros ultranacionalistas Itamar Ben Gvir y Bezalel Smotrich, respectivamente.

El bloque opositor suma a los asientos de Eisenkot: 12 de Juntos, el partido de los ex primeros ministros Naftali Bénet y Yair Lapid; 8 de Los Demócratas y 7 de Israel Beitenu.

Los partidos árabes (que canalizan los votos mayoritariamente de los palestinos con ciudadanía israelí) son los únicos excluidos de estos bloques, incluso por formaciones de la oposición. La izquierdista Lista Conjunta pierde en el último recuento un diputado hasta los 11 escaños, que pasa al islamisa Raam, con 8 escaños ahora.

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Por otra parte, la Comisión Central Electoral anunció esta madrugada que había comenzado el recuento de los votos emitidos mediante el sistema de 'doble sobre', que corresponden a los sufragios emitidos por personas que no votaron en su mesa electoral habitual —en gran medida soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI)—, así como a presos, personal médico, personas con problemas de salud y representantes israelíes en misiones en el extranjero.

Hasta el momento, se han contabilizado 29.253 'dobles sobre' de un total de más de 400.000. En los sobres escrutados hasta ahora, el Likud encabeza la lista con el 18,5 % de los votos, seguido por el derechista Juntos con el 15,6 %, y Yashar! con el 14,8 %.