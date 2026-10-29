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Mundo
29 de octubre de 2026 - 01:05

El juego 'Call of Duty' es criticado por usar imágenes de la tragedia de Halloween en Seúl

Imagen sin descripción

Seúl, 29 oct (EFE).- La última entrega de la franquicia de videojuegos 'Call of Duty' desató la polémica en Corea del Sur al incluir imágenes de la mortal aglomeración del barrio de Itaewon durante las celebraciones de Halloween de 2022, por lo que las familias de las víctimas exigieron su retirada.

Por EFE
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'Call of Duty: Modern Warfare 4', lanzado por la desarrolladora Activision el 23 de octubre, aborda una invasión ficticia de Corea del Sur por parte de Corea del Norte e incorpora escenas de los servicios de emergencia practicando reanimación cardiopulmonar a víctimas de la tragedia en el barrio capitalino de Itaewon.

La asociación de familiares de las víctimas y una coalición de grupos cívicos, que este jueves conmemoran el cuarto aniversario de la estampida, pidieron en la víspera a la distribuidora la retirada de las imágenes reales y manifestaron su "profundo pesar" por este incidente, según un comunicado.

Así, argumentaron que el uso de dichas imágenes en un videojuego es "inapropiado y carece de sentido común". "Si los desarrolladores del juego conservan aunque sea un mínimo de respeto y empatía hacia las víctimas, deben tomar medidas correctivas de inmediato", consideraron.

Por su parte, Activision dijo en declaraciones a la agencia local de noticias Yonhap que "algunas imágenes reales de reportajes periodísticos" se utilizaron "para transmitir la narrativa ficticia", sin "ninguna intención de trivializar sucesos trágicos reales como el desastre de Itaewon".

El videojuego alcanzó el primer puesto en las listas de ventas de Steam, una de las principales plataformas de distribución digital de videojuegos para ordenador, tanto en Corea del Sur como a escala mundial.

La estampida provocada por la acumulación de cientos de personas en un estrecho callejón de Itaweon la noche del 29 de octubre de 2022 provocó una avalancha que dejó 159 fallecidos, la mayoría mujeres entre los 20 y los 30 años.

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