Haití aplaza de nuevo las elecciones presidenciales y legislativas, al 18 de julio de 2027

El organismo divulgó un calendario electoral actualizado, que establece que la segunda vuelta de estas elecciones, aplazadas varias veces en los últimos años, se llevará a cabo el 4 de octubre del año próximo.

Esta decisión era esperada desde comienzos de mes, cuando el CEP prorrogó hasta el 31 de octubre el plazo para la inscripción de candidaturas, pero no había fijado una nueva fecha para las elecciones.

En el nuevo plan del CEP, la campaña electoral, que debía haber comenzado el pasado 5 de octubre, arrancará el 15 de abril de 2027, tres meses antes de la nueva fecha fijada para los comicios.

"Este calendario actualizado tiene por objeto favorecer la continuación de las operaciones electorales en condiciones que permitan a los actores concernidos cumplir sus obligaciones con respeto a las disposiciones del marco legal", señala una nota que acompaña al nuevo calendario.

Estas elecciones debían haberse celebrado el pasado 30 de agosto, pero debido a la profunda crisis política y de seguridad en Haití, marcada por la violencia de las bandas armadas y las dificultades para restablecer la estabilidad institucional, fueron aplazadas para el 13 de diciembre de este año, fecha sustituida ahora por el 18 de julio de 2027.

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La última vez que hubo elecciones en Haití fue en 2016, cuando fue elegido presidente Jovenel Moïse, quien asumió el cargo en febrero de 2017 y fue asesinado el 7 de julio de 2021 en su residencia en Puerto Príncipe por mercenarios colombianos.

El Consejo Electoral Provisional subrayó hoy su "voluntad de proseguir la ejecución del proceso electoral con diálogo, profesionalismo y rigor, con vistas a la organización de elecciones inclusivas, creíbles y transparentes".

Todo ello "en estricto respeto de los principios de independencia e integridad electorales, así como del derecho de cada ciudadana y de cada ciudadano a participar en la vida democrática del país".

Desde el asesinato de Moïse el país no cuenta con ningún cargo electo en su estructura de Administración, donde se han sucedido gobiernos de transición que no han logrado organizar elecciones.

El actual mandatario del país es el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, quien ejerce el cargo de manera interina desde el 10 de noviembre de 2024.

Fils-Aimé ha tenido que gobernar un país sometido por la violencia de las bandas armadas, que controlan la mayor parte de Puerto Príncipe y que son combatidas por la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, sigla en inglés), creada en septiembre 2025 por mandato del Consejo de Seguridad de la ONU, que lo renovó por seis meses más al cumplir un año.

El nuevo aplazamiento de las elecciones ocurre además en momentos en que centenares de militares de El Salvador están en la capital haitiana para tratar de encontrar a cuatro de los suyos que hacían parte de la GSF y que desaparecieron el pasado 18 de octubre cuando fueron emboscados por bandas armadas en la periferia de Puerto Príncipe.