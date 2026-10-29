La ASEAN reúne a sus ocho socios en Filipinas con las tensiones con China de fondo

"Nos reunimos en un momento de cambios profundos y rápidos en nuestro entorno de seguridad regional y global", afirmó en la apertura el secretario de Defensa filipino, Gilberto Teodoro, que preside este año los foros de defensa de la ASEAN en la ciudad de Cebú (centro del país).

Teodoro defendió que el diálogo entre los responsables de defensa "no es una mera opción, sino un imperativo vital" para "prevenir errores de cálculo" y mantener la paz "en nuestras aguas y cielos compartidos".

El anfitrión subrayó además la importancia de un orden internacional basado en normas y en la Convención de la ONU sobre el Derecho del Mar de 1982, el tratado en el que Manila apoya sus reclamaciones frente a Pekín en el mar de China Meridional, que China reclama casi en su totalidad.

Durante la jornada, los ministros revisarán la cooperación en seguridad marítima, ayuda ante desastres, antiterrorismo, misiones de paz, desminado humanitario y ciberseguridad, además de las actuales tensiones en el mar con Pekín, un debate que ya forma "casi siempre" parte de las discusiones, según Teodoro.

El secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, llegó al país con una agenda diplomática llena de reuniones bilaterales, y solo el miércoles se reunió con sus homólogos de Japón, Australia, Corea del Sur, India, Singapur, Malasia, Vietnam y Filipinas, con el fin de reforzar la cooperación militar con socios y aliados.

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En esa misma jornada propuso a la ASEAN crear un "ambicioso" plan de cooperación en defensa, una hoja de ruta que no detalló con la que busca reforzar la colaboración militar entre Washington y el bloque durante los próximos años, coincidiendo con el 50 aniversario de sus relaciones en 2027.

Con el filipino Teodoro acordó lanzar un plan para modernizar los sistemas con los que ambos ejércitos coordinan sus operaciones, y anunció más fondos de cooperación para modernizar las Fuerzas Armadas filipinas, aunque el Pentágono no precisó la cuantía en su comunicado.

Ambos se reunieron también con sus homólogos de Japón y Australia, con quienes acordaron reforzar las consultas políticas y los ejercicios militares conjuntos entre los cuatro países.

Con el japonés Shinjiro Koizumi, Hegseth acordó construir en el país asiático una planta de ensamblaje de misiles para aviones de combate, además de compartir información para fabricar más misiles SM-3, desarrollados por ambos países para destruir misiles balísticos, según Tokio.

La reunión concluirá este mismo jueves como paso previo a la cumbre de líderes de la ASEAN en la capital filipina, del 15 al 17 de noviembre, a la que está previsto que asistan mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump.