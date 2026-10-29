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Mundo
29 de octubre de 2026 - 05:20

Lista Conjunta árabe, dispuesta a pactar con derecha sionista para derrocar a Nentanyahu

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Jerusalén, 29 oct (EFE).- La Lista Conjunta árabe, formación integrada por palestinos ciudadanos de Israel, aseguró este jueves que está "dispuesta" a asociarse con el bloque opositor de derecha sionista israelí para facilitar un Gobierno sin el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu.

Por EFE
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"Vamos a actuar con toda nuestra fuerza para poner fin al régimen de sangre de Netanyahu. Sí, estamos dispuestos a colaborar políticamente para establecer un Gobierno diferente que ofrezca una alternativa real y se comprometa a un cambio sustancial en la política racista del Gobierno actual, al reconocimiento de los derechos de nuestra comunidad y al fin de su exclusión", publicó la formación en X.

La Lista Conjunta, que obtendría 11 escaños de acuerdo al escrutinio del 91 % en la Comisión Electoral Central (CEC) israelí, está integrada por tres partidos que ocupan un amplio espectro, desde la izquierda comunista de Jadash hasta el nacionalismo árabe de Balad.

El resultado que están cosechando es, por el momento, el mejor de su historia, y se suma a los 8 escaños que sacaría la Lista Árabe Unida, de carácter más conservador pero también conformada por palestinos con ciudadanía israelí.

Estos, por ahora, 19 escaños resultarán fundamentales para formar gobierno en Israel, pues los resultados arrojan un escenario en el que la coalición pro Netanyahu -conformada por el Likud con partidos ultranacionalistas religiosos y judíos ultraortodoxos- sumarían 53 parlamentarios, frente a los 48 del bloque opositor -liderada por formaciones de derecha sionista militar y la izquierda de Los Demócratas- a los que ahora tiende la mano la Lista Conjunta árabe.

"Frente a la incitación al odio, el miedo y el racismo, hemos convertido el día de las elecciones en una histórica demostración de fuerza contra el Gobierno de Netanyahu, Ben Gvir y Smotrich (...) También miles de judíos demócratas que votaron por la Lista Conjunta han demostrado que aquí hay una comunidad dispuesta a nadar contra la corriente y que cree en el camino de la paz", continuó la Lista Conjunta en su comunicado.

El líder de Los Demócratas -partido considerado de izquierda en Israel-, Yair Golán, aseguró hoy que explorará "todas las vías y haré todo lo necesario" para avanzar en un "Gobierno de cambio", incluyendo ahí los 19 escaños de la formaciones árabes.

"El pueblo ha hablado. 67 escaños han pedido un cambio; una mayoría clara entre la opinión pública israelí", apuntó Golán.

La cabeza visible de Los Demócratas se reunirá hoy con el resto de representantes del bloque opositor, incluido el líder de Yashasr!, Gadi Eisenkot, el partido más votado dentro de esta coalición.

Eisenkot afirmó ayer que apuesta por un "Gobierno de movilización sionista", cerrando momentáneamente la puerta a las formaciones árabes, y apuntando a otros partidos o diputados dentro del hasta ahora bloque pro Netanyahu para salir del bloqueo político.

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