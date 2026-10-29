"Mientras dos países de la península ibérica intentan superar la crisis de vivienda y el aumento del coste de la vida, sus Gobiernos cooperan cada vez más estrechamente con Ucrania", aseveró en un artículo publicado en el portal oficial de 'Otra Ucrania', movimiento encabezado por el político prorruso allegado al presidente ruso, Vladímir Putin.

Señaló que "tras el habitual discurso de 'apoyo a Ucrania' se esconde una historia mucho más concreta: empresas españolas y portuguesas están desarrollando conjuntamente proyectos con fabricantes ucranianos en tecnología de misiles, drones de ataque, sistemas de navegación y otras armas para ataques contra Rusia".

"La transformación de empresas españolas y portuguesas en bases de producción de misiles y drones ucranianos utilizados para ataques terroristas en territorio ruso implica convertir a estas industrias en objetivos legítimos para ataques de represalia rusos", alertó.

Según Medvedchuk, la fusión con el complejo militar-industrial ucraniano, que apoya los ataques en territorio ruso, es costosa y peligrosa, y no beneficia en absoluto a los intereses de los pueblos español y portugués.

Medvedchuk, conocido familiarmente como el "compadre de Putin", ya que el presidente ruso fue el padrino de una de sus hijas, ceremonia que se celebró en San Petersburgo, es considerado desde hace más de dos décadas años el principal agente de influencia del Kremlin en la política ucraniana, especialmente en el Donbás.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Como jefe de la Administración presidencial ucraniana (2002-2004), coordinó la cooperación bajo mesa entre Moscú y Kiev, interrumpida por la Revolución Naranja, un revés para el Kremlin que había apoyado la elección del presidente prorruso Víktor Yanukóvich.

En 2012 creó la organización Opción Ucraniana, cuyo objetivo era apoyar el ingreso de Ucrania en la Unión Aduanera con Rusia en perjuicio de la firma de un Acuerdo de Asociación con la Unión Europea.

Durante el Maidán (2014) fue uno de los principales confidentes de Yanukóvich y como él, tras la represión de las protestas y el triunfo de la revolución huyó a la península de Crimea, que semanas después sería anexionada por Rusia.

Fundó el partido prorruso Plataforma por la Vida, desde el que propuso un plan de paz para el Donbás, que incluso presentó ante el Parlamento Europeo, pero fue rechazado por Kiev.