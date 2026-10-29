ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
19º
Ahora
ver más
19º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º
undefined 2026-11-03
Min
20º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 04:30

Presidente alemán pide a China que use su influencia para poner fin a la guerra en Ucrania

Imagen sin descripción

Pekín, 29 oct (EFE).- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, pidió este jueves a China que aproveche sus "estrechos vínculos con Rusia" para contribuir al fin de la guerra en Ucrania y defendió unas relaciones comerciales "equilibradas" entre Pekín y Europa.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

"China es miembro permanente del Consejo de Seguridad y mantiene estrechos vínculos con Rusia. Trabajemos juntos para conseguir que Rusia detenga sus ataques y entable negociaciones serias", afirmó Steinmeier en un discurso en la Universidad de Pekín.

Steinmeier declaró: "Ya es hora. Después de casi cinco años de guerra, más que la Primera Guerra Mundial, después de cientos de miles de muertos, después de ataques diarios contra la calefacción, el agua y la electricidad, justo ahora que se acerca el invierno, la gente anhela el fin del sufrimiento".

El mandatario advirtió de que la invasión rusa "amenaza la seguridad de toda Europa" y recordó que los conflictos prolongados perjudican también los intereses económicos chinos, especialmente por sus efectos sobre las cadenas de suministro y el comercio internacional.

El presidente alemán también abogó por preservar el orden internacional basado en normas, cuya erosión consideró una amenaza para las grandes potencias y los países más pequeños.

Desde el estallido del conflicto, Pekín ha mantenido una postura ambigua desde la cual ha pedido protección para la soberanía de todos los países, en referencia a Ucrania, y atención para las "legítimas preocupaciones de seguridad", en referencia a Rusia.

El país asiático ha negado reiteradamente estar proporcionando apoyo a Rusia en sus operaciones en Ucrania.

En el ámbito económico, Steinmeier aseguró que Europa no busca desvincularse de China, pero reclamó unas condiciones de competencia "justas" y advirtió de que la creciente autonomía económica china no debe traducirse en una mayor dependencia de otros países.

"No podemos permitir que Europa pierda su base industrial", afirmó, al lamentar las dificultades de acceso al mercado chino, las subvenciones estatales y las restricciones a la exportación de materias primas estratégicas.

Estas diferencias se producen entre crecientes desequilibrios comerciales, con un déficit alemán frente a China de 42.800 millones de euros entre enero y mayo, y de controversias entre Pekín y Bruselas por las prácticas industriales chinas y las medidas de defensa comercial europeas.

Steinmeier pronunció estas palabras durante una visita de Estado de seis días que culminará con reuniones previstas este viernes con el presidente chino, Xi Jinping, y el primer ministro, Li Qiang.

El viaje coincide con una gira asiática del canciller alemán, Friedrich Merz, por Singapur, Japón y Corea del Sur, destinada a diversificar las alianzas económicas y de seguridad de Berlín ante crecientes tensiones comerciales con Pekín.

Lo
más leído
del día

01
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
02
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
03
Política
Expulsión de Zenaida Delgado: Maidana pide respetar el debido proceso
Ver más
04
Política
Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales
Ver más
05
Periodísticamente
AUDIO: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones
Ver más

Te puede interesar