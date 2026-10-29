Samsung reporta ganancias récord de 56.281 millones de dólares en tercer trimestre por IA

La cifra supone un aumento interanual del 515 %, frente a los 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares o 8.214 millones de euros) registrados en el mismo período del año anterior, según detalló la firma surcoreana en un resumen de sus resultados.

Este beneficio neto supone además un nuevo récord trimestral para Samsung, al superar en el 4,9 % los 71,6 billones de wones (53.723 millones de dólares o 48.247 millones de euros) registrados en el segundo trimestre de este año, que ya habían representado un máximo histórico para la compañía.

El beneficio operativo del gigante tecnológico llegó a un máximo histórico de 107,4 billones de wones (80.553 millones de dólares o 72.342 millones de euros) entre julio y septiembre, frente a los 12,2 billones de wones (9.147 millones de dólares o 8.214 millones de euros) del mismo período del año pasado, lo que supone una subida del 783 %.

Esta cifra convierte a Samsung Electronics "en la primera empresa tecnológica del mundo en superar los 100 billones de wones (74.977 millones de dólares o 67.334 millones de euros) de beneficio operativo trimestral", afirmó el mayor productor de chips de memoria en el mundo en el informe.

Así mismo, la firma ha marcado récords en sus beneficios operativos durante cuatro trimestres consecutivos.

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La facturación por ventas volvió a registrar un récord trimestral de 195,3 billones de wones (146.402 millones de dólares o 131.479 millones de euros), un 127 % más que en el tercer trimestre de 2025.

La división de semiconductores obtuvo un beneficio operativo de 106,5 billones de wones (79.835 millones de dólares o 71.697 millones de euros), al compensar las pérdidas operativas de 800.000 millones de wones (unos 600 millones de dólares o 539 millones de euros) en el sector de dispositivos electrónicos (DX), que incluye telefonía móvil y televisores.

Samsung explicó que los resultados de su negocio de memorias estuvieron impulsados por el incremento de las ventas de chips de memoria de alto ancho de banda HBM4, utilizados en aplicaciones de IA, y la creciente demanda de unidades de almacenamiento SSD para servidores.

"En 2027, la empresa prevé que la inversión en infraestructura de IA alcance un nivel histórico a medida que se expanda el ecosistema de IA. Además, la creciente demanda impulsada por la IA superará con creces la oferta del sector en comparación con 2026", dijo Samsung, pese a las recientes preocupaciones globales sobre una desaceleración en el sector.

Samsung Electronics y su principal rival SK hynix son las principales firmas inversoras en tres grandes proyectos en semiconductores, IA física y centros de datos, anunciados por el Gobierno surcoreano en junio y valorados en al menos 1.461 billones de wones (unos 947.000 millones de dólares o 850.471 millones de euros).

Los resultados de Samsung se conocen un día después de que SK hynix, segundo mayor fabricante de semiconductores del país y principal proveedor de Nvidia, anunciara un beneficio neto récord de 39,77 billones de wones (29.792 millones de dólares o 26.755 millones de euros) en el tercer trimestre.

Así mismo, Samsung prevé destinar entre 90 y 110 billones de wones (entre 67.411 y 82.391 millones de dólares o 60.540 y 73.993 millones de euros, respectivamente) a retribuir a sus accionistas durante 2026, frente a los 100 billones de wones (74.901 millones de dólares o 67.266 millones de euros) previstos por SK hynix.

El beneficio neto del tercer trimestre, no obstante, quedó por debajo de las expectativas del mercado, que apuntaban a 87,01 billones de wones (65.268 millones de dólares o 58.615 millones de euros), según un sondeo del brazo de información financiera de la agencia local de noticias Yonhap.

Tras la publicación de los resultados, las acciones de Samsung Electronics, la empresa de mayor capitalización, bajaban casi un 5 %, a media sesión del parqué surcoreano, mientras el índice principal, Kospi, perdía alrededor de un 2 %.