Sheinbaum despide a Cuauhtémoc Cárdenas como un "referente imprescindible" de México

"Con profundo pesar lamentamos el fallecimiento del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un hombre de principios firmes, que transformó la vida política de nuestro país", señaló la mandataria en un mensaje en redes sociales.

"Su dignidad y convicción republicana quedan como un referente imprescindible para nuestra nación", agregó.

Cárdenas Solórzano, considerado uno de los referentes de la izquierda del país, falleció este miércoles a los 92 años en Ciudad de México.

Hijo del expresidente Lázaro Cárdenas del Río (1934-1940), Cuauhtémoc Cárdenas desarrolló primero su carrera dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI), pero su ruptura con ese partido en la década de 1980 definió su papel histórico y fue tres veces candidato presidencial por el Partido de la Revolución Democrática (1988-1994 y 2000).

Sheinbaum remarcó que "su papel en la historia contemporánea de México es fundamental".

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"En 1988 abanderó un movimiento democrático pacífico que canalizó el anhelo de cambio de millones de mexicanas y mexicanos. Aquella histórica jornada electoral, en la que debió haber sido reconocido como presidente, marcó el inicio de la transformación democrática", subrayó.

Lázaro Cárdenas, uno de sus hijos, es actualmente el jefe de la Oficina de la Presidencia de la República y uno de los asesores más cercanos de Sheinbaum.

"Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano vive por siempre en la historia de México", concluyó Sheinbaum en su mensaje.