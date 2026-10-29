Suben a quince las renuncias en ente electoral mexicano tras señalamientos de corrupción

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó -en conferencia de prensa este miércoles- que las renuncias corresponden a personal vinculado a Taddei.

Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia del instituto, señaló Cruz.

La nueva presidenta designada precisó que el Instituto solicitará información al Órgano Interno de Control (OIC) para saber si existen investigaciones abiertas contra alguno de los funcionarios que renunciaron, como parte de los trámites de su separación laboral.

"Sumarían quince en este momento", puntualizó.

De las quince renuncias, doce fueron presentadas voluntariamente por personal adscrito a la Oficina de la Presidencia, apuntó Cruz.

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Mientras que las tres renuncias restantes fueron solicitadas por el Consejo General del INE, agregó.

Cruz añadió que los consejeros evalúan si deben dar aviso a las autoridades fiscales por posibles irregularidades durante la gestión de Taddei, aunque aún no han tomado una decisión.

El INE es el máximo ente electoral de México y está integrado por una presidencia y diez consejerías electorales.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

En la víspera, Cruz fue nombrada por unanimidad para sustituir temporalmente a Taddei, mientras la Cámara de Diputados define quién ocupará la presidencia del organismo.

Un día antes, la Cámara baja recibió la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del INE.

La Auditoria Superior de la Federación anunció una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, al tiempo que Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.