ABC
29 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
Madrugada ABC
ABC Cardinal AM de 00:00 a 04:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 00:00 a 05:59
Escuchar ABC FM
Madrugada ABC
ABC TV de 00:00:00 a 04:59:00
Ver ABC TV
22º
Ahora
ver más
22º
Ahora
HOY
Min
19º
Máx
29º
undefined 2026-10-29
Min
18º
Máx
27º
undefined 2026-10-30
Min
15º
Máx
30º
undefined 2026-10-31
Min
17º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
17º
Máx
35º
undefined 2026-11-02
Min
19º
Máx
33º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.740
Venta
6.000
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.080
Venta
1.190
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Mundo
29 de octubre de 2026 - 00:00

Suben a quince las renuncias en ente electoral mexicano tras señalamientos de corrupción

Imagen sin descripción

Ciudad de México, 28 oct (EFE).- Quince funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), el organismo que organiza las elecciones en México, han presentado su renuncia tras la salida de la ex consejera presidenta, Guadalupe Taddei, en medio de los señalamientos de corrupción en el organismo.

Por EFE
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La presidenta provisional del INE, Blanca Cruz, explicó -en conferencia de prensa este miércoles- que las renuncias corresponden a personal vinculado a Taddei.

Entre quienes dejaron sus cargos se encuentra Carlos Daniel Luna Rosas, quien se desempeñaba como jefe de la Oficina de la Presidencia del instituto, señaló Cruz.

La nueva presidenta designada precisó que el Instituto solicitará información al Órgano Interno de Control (OIC) para saber si existen investigaciones abiertas contra alguno de los funcionarios que renunciaron, como parte de los trámites de su separación laboral.

"Sumarían quince en este momento", puntualizó.

De las quince renuncias, doce fueron presentadas voluntariamente por personal adscrito a la Oficina de la Presidencia, apuntó Cruz.

Mientras que las tres renuncias restantes fueron solicitadas por el Consejo General del INE, agregó.

Cruz añadió que los consejeros evalúan si deben dar aviso a las autoridades fiscales por posibles irregularidades durante la gestión de Taddei, aunque aún no han tomado una decisión.

El INE es el máximo ente electoral de México y está integrado por una presidencia y diez consejerías electorales.

La renuncia de Taddei se produjo después de que el periódico mexicano Reforma publicara informaciones sobre presuntos conflictos de interés y una red de proveedores del INE que habrían simulado competencia en licitaciones y participado en operaciones de triangulación de recursos.

En la víspera, Cruz fue nombrada por unanimidad para sustituir temporalmente a Taddei, mientras la Cámara de Diputados define quién ocupará la presidencia del organismo.

Un día antes, la Cámara baja recibió la renuncia de Taddei y con ello se puso en marcha el proceso legislativo para designar al próximo titular del INE.

La Auditoria Superior de la Federación anunció una investigación sobre posibles irregularidades en las contrataciones del organismo electoral, al tiempo que Taddei defendió que los señalamientos deben esclarecerse mediante las vías institucionales.

México se encuentra en pleno proceso electoral 2026-2027, en el que se renovarán la Cámara de Diputados, diecisiete gubernaturas y otros cargos públicos.

Lo
más leído
del día

01
Copa Paraguay
Recoleta elimina a Luqueño y se queda con el último boleto a semifinales
Ver más
02
Nacionales
Dende: el crimen organizado gana terreno mientras la inseguridad arrincona al país
Ver más
03
Política
Villate promete firmeza en la reglamentación de los datos personales
Ver más
04
Periodísticamente
AUDIO: Fuga en Emboscada: tras entrega de subcomisario e incautación de celulares siguen las investigaciones
Ver más
05
Polideportivo
Las panteras 3x3 clasifican a la llave principal de la FIBA AmeriCup “El Salvador 2026″
Ver más

Te puede interesar