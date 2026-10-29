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Mundo
29 de octubre de 2026 - 03:55

Taiwán inmoviliza su flota de helicópteros Apache para realizar inspecciones

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Pekín, 29 oct (EFE).- El Ejército de Taiwán decidió dejar temporalmente en tierra su flota de helicópteros de ataque AH-64E Apache para someterla a inspecciones después de una alerta sobre posibles fallos en sus sistemas de transmisión, informó este jueves la agencia taiwanesa CNA.

Por EFE
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El ministro de Defensa isleño, Wellington Koo, citado por CNA, explicó que, mientras duren las revisiones, el Ejército empleará helicópteros de ataque AH-1W SuperCobra y aparatos de reconocimiento OH-58D para cubrir las misiones de preparación para el combate.

Koo no precisó cuánto tiempo permanecerán inmovilizados los Apache ni detalló los requisitos de las inspecciones.

Según CNA, el Ejército de Estados Unidos ordenó el pasado 2 de octubre una suspensión "inmediata y temporal" de las operaciones de vuelo de los AH-64E equipados con transmisiones Improved Drive System (IDS), que se mantendrá hasta que se completen las inspecciones y las medidas correctivas requeridas.

El medio especializado Defense One había informado en mayo, citando un documento interno de seguridad del Ejército estadounidense, de que una investigación había detectado que la transmisión IDS podía sufrir un fallo interno capaz de provocar pérdida de empuje del rotor de cola, de potencia eléctrica y de sistemas hidráulicos.

Taiwán recibió de Estados Unidos 30 helicópteros de ataque AH-64E Apache en cinco lotes, con las últimas seis unidades entregadas en 2014, de acuerdo con CNA.

Los Apache forman parte de las capacidades con las que las Fuerzas Armadas taiwanesas buscan reforzar su respuesta ante un posible conflicto con China.

En los últimos años, Taipéi ha incrementado el gasto militar y los ejercicios de combate ante la creciente presión de Pekín.

China considera Taiwán "parte inalienable" de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control, mientras el Gobierno taiwanés sostiene que solo los habitantes de la isla pueden decidir su futuro político.

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