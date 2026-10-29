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Mundo
29 de octubre de 2026 - 03:45

Ucrania lanza un ataque masivo con más de 600 drones en dirección a Moscú, según alcalde

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Moscú, 29 oct (EFE).- Ucrania lanzó más de 600 drones contra Moscú durante la pasada noche, 231 de los cuales fueron derribados en las inmediaciones de la ciudad, según informó este jueves el alcalde de la capital rusa, Dmitri Sobianin.

Por EFE
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"Entre las 20:30 del 28 de octubre (17:30 GMT) y las 07:00 del 29 de octubre (04:00) en dirección a la región de Moscú fueron lanzados 613 drones", escribió en su cuenta de Telegram.

El jefe de la Administración capitalina indicó que "el grueso de los drones fueron neutralizados a gran distancia de la capital".

"Otros 231 dones fueron aniquilados en las cercanías de Moscú", aseveró.

Según pudo constatar EFE, al sur de la capital rusa se escucharon múltiples explosiones a lo largo de toda la noche.

Los aeropuertos moscovitas de Vnúkovo (suoreste), Domodédovo (sur) y Zhukovski (sureste) interrumpieron durante dos horas sus operaciones, según informó el servicio aeronáutico civil ruso Rosaviatsia.

Según la agencia rusa TASS, dos aviones que volaban a Moscú procedentes de Turquía tuvieron que retornar a su aeropuerto de origen debido al cierre de Vnúkovo.

En la ciudad bashkira de Sterlitamak fueron derribados ocho drones, según informó en Telegram su alcalde, Emil Shaimardánov.

"Los fragmentos cayeron en territorio de una empresa. La fábrica sufrió daños menores pero continúa trabajando con normalidad", escribió.

Según el canal independiente ruso Astra, la empresa atacada es la Compañía de Soda de Bashkiria, una de las mayores plantas químicas de Rusia y cuyas instalaciones ya habían sido atacadas en agosto pasado.

Sobre la región de Tula (200 kilómetros al sur de Moscú) fueron neutralizados 42 artefactos aéreos no tripulados, reportó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador local, Dmitri Miliáyev, mientras que en Kaluga (200 kilómetros al suroeste de la capital rusa) fueron derribados 170, según el gobernador de la región, Vladislav Shapsha.

El Ministerio de Defensa de Rusia informó en su parte matutino que durante la pasada noche las defensas antiaéreas rusas "interceptaron y derribaron 1.214 drones ucranianos de ala fija" sobre 19 regiones rusas.

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