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Mundo
29 de octubre de 2026 - 03:20

Un terremoto de magnitud 5,7 sacude el sur de Filipinas sin causar daños

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Manila, 29 oct (EFE).- Un terremoto de magnitud 5,7 sacudió este jueves la costa oriental de la sureña isla filipina de Mindanao, según informó el Instituto Filipino de Vulcanología y Sismología (Phivolcs), que descartó que el temblor vaya a provocar daños, aunque advirtió de posibles réplicas.

Por EFE
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El sismo se produjo a las 11:19 hora local (3:19 GMT) a 10 kilómetros de profundidad, con su epicentro en el mar de Filipinas, 125 kilómetros al noreste del municipio de Lingig, en la provincia de Surigao del Sur, según el organismo filipino.

Por su parte, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, cifró la magnitud del terremoto ligeramente por encima, en 5,8, y situó su epicentro también a 10 kilómetros de profundidad, unos 110 kilómetros de la localidad de Barcelona, en la misma provincia.

El USGS emitió además una alerta verde en su sistema de evaluación de impacto, el nivel más bajo, que indica una escasa probabilidad de víctimas o de pérdidas económicas a causa del temblor.

En la escala de intensidad de 10 niveles con la que Phivolcs clasifica los terremotos, el temblor de este jueves alcanzó el nivel 2, "ligeramente perceptible" en el municipio de Nabunturan y en la vecina provincia de Davao de Oro (sur del país).

Se percibió con intensidad uno en las ciudades de Bislig y Tandag, en Surigao del Sur.

El sismo se produce apenas un día después de que dos terremotos de magnitud 5,1 y 5,4 sacudieran el municipio de Sarangani, situado también en la sureña isla de Mindanao, que el Phivolcs atribuyó a las réplicas de los sismos de magnitud 7,8 y 6,5 registrados el pasado junio.

Filipinas se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica en la que cada año se registran unos 7.000 terremotos, la mayoría de intensidad moderada.

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