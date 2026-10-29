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Mundo
29 de octubre de 2026 - 01:50

Vuelven a pedir la pena de muerte para el expresidente surcoreano Yoon por la ley marcial

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Seúl, 29 oct (EFE).- Un equipo especial de la Fiscalía surcoreana volvió a pedir este jueves la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol por su intento de imponer la ley marcial en diciembre de 2024, que desató una de las mayores crisis institucionales en la historia democrática del país.

Por EFE
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Yoon ya fue condenado en febrero de este año a cadena perpetua por liderar la insurrección, pero el exmandatario apeló la decisión y el caso se encuentra ahora ante el Tribunal Superior de Seúl.

"No hay motivos para dudar a la hora de imponer la pena de muerte", dijo uno de los fiscales, en declaraciones recogidas por la agencia local de noticias Yonhap.

La Fiscalía surcoreana ya pidió la pena de muerte para Yoon durante el anterior proceso, aunque el tribunal decidió entonces rebajar la sentencia a cadena perpetua.

En Corea del Sur existe de facto una moratoria sobre la pena de muerte, y no se ha registrado ninguna ejecución en el país desde 1997.

Yoon declaró la ley marcial en la noche del 3 de diciembre de 2024 y trató de paralizar la Asamblea Nacional enviando al Ejército y a las fuerzas antidisturbios, aunque el decreto fue bloqueado por el Parlamento unas horas después.

El exmandatario fue destituido en abril del año pasado por el Tribunal Constitucional, al considerar que no había indicios de una situación de emergencia que justificara el decreto.

Otros miembros de su Gobierno también han sido sentenciados desde entonces, desde el ex primer ministro Han Duck-soo (15 años) hasta el extitular de Defensa Kim Yong-hyun (30 años).

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