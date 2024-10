¿Tu mascota está inapetente?

El perro es un animal de costumbres, si se le coloca la comida en la mañana la buscará y tendrá hambre. Pero con el calor puede que su conducta cambie.

Si la comida que le ofrecés es el mismo balanceado y no ha modificado sustancialmente es raro que el can no quiera ingerir bocado, pero las altas temperaturas influyen y así como los humanos, los animales tienen menos interés en la comida.

En cambio prefiere tomar agua con mayor frecuencia. Si el perro se muestra inapetente al segundo día y no ingiere nada hay que descartar otras causas, que pueden ser: por una infección gastrointestinal, intoxicación, y hasta fractura de mandíbula.

Si es por el calor o el humo reinante el perro puede que se sienta decaído, y hasta manifieste con arcadas.

No te impacientes, dejalo tranquilo si un día si no quiere comer. Pero ante más síntomas y la prolongación de la inapetencia es necesario visitar al veterinario.