Beneficios físicos

Uno de los principales beneficios de tener una mascota en la tercera edad es el aumento de la actividad física. Cuidar de un perro implica paseos regulares, lo cual fomenta el ejercicio diario. Según un estudio publicado en *The Journals of Gerontology*, los dueños de perros son más propensos a cumplir con las recomendaciones de actividad física que aquellos que no tienen mascotas. Esta actividad ayuda a mantener un peso saludable, mejorar la salud cardiovascular y aumentar la fuerza muscular y la flexibilidad.

Además, se ha demostrado que la interacción con mascotas puede disminuir la presión arterial y reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. La caricia y el contacto físico con un animal pueden liberar endorfinas y oxitocina, hormonas que generan bienestar y reducen el estrés.

Beneficios psicológicos

Los beneficios psicológicos de tener una mascota son igualmente impactantes. La compañía de un animal puede combatir la soledad, un problema común entre los ancianos, especialmente aquellos que viven solos. La presencia de una mascota proporciona un sentido de propósito y responsabilidad, lo que puede ser muy valioso en la vida diaria. Según la Asociación Americana de Psicología (APA), tener una mascota puede ayudar a disminuir síntomas de depresión y ansiedad.

Asimismo, cuidar de un animal fomenta la rutina diaria, lo que puede generar un sentido de normalidad y estructura en la vida de una persona mayor. La conexión emocional que se forma con una mascota también puede ser fuente de alegría y satisfacción, contribuyendo a una mayor calidad de vida.

¿Perros o gatos?

A la hora de elegir una mascota, tanto los perros como los gatos ofrecen beneficios únicos, pero hay algunas consideraciones a tener en cuenta.

- Perros: Son excelentes compañeros para aquellos que buscan actividad. Razas como el Labrador Retriever, el Beagle o el Bulldog Francés son conocidas por su temperamento amigable y su adaptabilidad a diferentes niveles de actividad. Son perros que tienden a ser cariñosos y sociables, lo que puede favorecer un ambiente positivo.

- Gatos: Son más independientes y requieren menos atención que los perros, lo que puede ser ideal para personas mayores que tienen dificultades para salir frecuentemente. Las razas como el Ragdoll o el Maine Coon son conocidas por su naturaleza tranquila y su disposición a ser cariñosos.

Aspectos a considerar

Antes de adoptar una mascota, es fundamental evaluar varios factores. La capacidad física del anciano, su estilo de vida y su nivel de actividad son cruciales. También es importante considerar la duración del compromiso, el costo asociado con el cuidado de la mascota (alimentación, veterinario, etc.) y si el entorno del hogar es adecuado para una mascota (espacio, alergias, etc.).

En conclusión, tener una mascota en la tercera edad puede ser enormemente beneficioso, tanto física como psicológicamente. Ya sea un perro activo que fomente el ejercicio diario o un gato tranquilo que ofrezca compañía, la elección debe hacerse considerando las necesidades y capacidades del anciano. Un animal de compañía puede transformar no solo la vida de una persona mayor, sino también proporcionarle alegría y un sentido renovado de propósito.