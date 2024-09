La cirugía bariátrica ayudará a evitar complicaciones del coronavirus por obesidad

El Hospital de Itauguá alista el protocolo de atención a pacientes con obesidad para volver a realizar cirugías bariátricas. Estas intervenciones serán de gran ayuda para las personas ya que la obesidad es uno de los factores que hacen propensas a las personas a tener complicaciones en casos de coronavirus. “Se verá la forma de volver operar y realizar la operación bariátrica a las personas con obesidad porque es una preocupación muy grande”, manifestó el doctor Arestivo.

Conforme a sus declaraciones, la operación es una alternativa para las personas que debido a su sobrepeso padecen enfermedades como diabetes e hipertensión. Comentó que en algunos pacientes hasta se llegaron a revertir las enfermedades, dejándolas con niveles normales de glucosa (azúcar) de la sangre y de presión arterial.

Con relación a las personas que pueden ser sometidas a esta intervención manifestó que luego de una evaluación, se determina quienes son los pacientes potenciales a esta cirugía. “Se puede realizar esta cirugía a pacientes que tienen 40 kilos o más de su peso normal”. puntualizó.

Por otra parte, indicó que las cirugías bariátricas tienen un alto costo en los sanatorios privados, pero que en el Hospital Nacional las realizan sin costo para beneficiar a personas de bajos recursos.

El doctor hizo énfasis que los resultados positivos de la cirugía dependen de los hábitos de las personas. Reconoció que muchos pacientes que fueron operados volvieron a subir de peso. No obstante indicó que estos casos se dan cuando no hay un cambio en la alimentación y el cuidado de la salud. “La contra de esta cirugía es la misma que tiene cualquier otra, realmente no hay muchos problemas, más que si el paciente no cambio de hábitos”, aseveró.

La obesidad se mide de acuerdo al índice de masa corporal (IMC) que es la relación entre el peso y la talla, el peso y la altura. Una persona que tiene de 25 a 28 de índice corporal sobre peso, de 28 a a 31 le llaman obesidad grado 1, y los pacientes con 40 en adelante son considerados obesos mórbidos, porque tiene 34 por ciento de posibilidades de morirse de una complicación en 10 años como ser diabetes, presión alta, trombosis y otros, por eso la obesidad es considerada una enfermedad.

Lea más: Elaboran protocolo para atender a pacientes con obesidad ante riesgo por covid-19