Elaboran protocolo para atender a pacientes con obesidad ante riesgo por covid-19

Arestivo detalló que en los pacientes obesos se demostró que produce una reacción inflamatoria totalmente distinta, porque tiene su comorbilidad, es decir, tiene diabetes, hipertensión, aparte que por su obesidad de por sí son personas con dificultades para respirar bien. Explicó que por ello, cuando sufren de la covid-19, esa reacción inflamatoria hace que sí o sí tengan que entrar a un respirador.

Recordó que de todos los pacientes en el mundo que llegaron a tener complicaciones, que requirieron respirador, la mayoría eran pacientes obesos. Añadió que éstos también padecen abnea del sueño, y de por sí tienen reacción inflamatoria importante con una alteración de las proteínas, eso hace que sea el virus sea más agresivo.

El especialista señaló que la obesidad se mide de acuerdo al índice de masa corporal (IMC) que es la relación entre el peso y la talla, el peso y la altura. Una persona que tiene de 25 a 28 de índice corporal sobre peso, de 28 a a 31 le llaman obesidad grado 1, y los pacientes con 40 en adelante son considerados obesos mórbidos, porque tiene 34 por ciento de posibilidades de morirse de una complicación en 10 años como ser diabetes, presión alta, trombosis y otros, por eso la obesidad es considerada una enfermedad.

No obstante, dijo que existen pacientes que no son tan obesos pero padecen diabetes y presión alta, que se pude resolver con un by pass gástrico en la Unidad de Cirugía Bariátrica y Metabólica del Gran Hospital Nacional, que es el único lugar del sector público para pacientes pobres. Igualmente a esta cirugía pueden ser sometidos los obesos mórbidos ya que aseguró se demostró que respecto a la nutrición la bariátrica tiene mayor control de la obesidad a largo plazo.

Informó que la unidad de cirugía bariátrica y metabólica del Gran Hospital Nacional fue creado hace dos años. Desde el inicio, el equipo multidisciplinario llevó a cabo más de 120 cirugías, entre procedimientos quirúrgicos como el sleeve gastric (manga gástrica), by pass gástrico, cirugía anti reflujo, patologías biliares, patologías de pared abdominal y misceláneas.

“Somos considerados como un equipo médico y especializado en el tratamiento de la obesidad, pues tratamos esta enfermedad cono una patología compleja con seguimiento estricto así como una importante acción social. Es que son cirugías complejas que han beneficiados a una gran cantidad de pacientes de escasos recursos, en un hospital dependiente del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social”, resaltó el doctor Luis Alberto Arestivo.