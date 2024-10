No descartan interpelar al “otro Mazzoleni”, el ministro Peralta Vierci

“Soy uno de los que manifiestan esa preocupación, esa especie de queja traducida en una suerte de pedido de informes, en cuestionamientos, porque trato de ser amable con eso, pero estamos muy atrasados con los planes de conectividad en Paraguay”, indicó Apuril sobre las dudas sobre la ejecución de los US$ 130 millones de crédito otorgado.

Lo que preocupa al legislador es que la plata se aprobó, e incluso ven cierta similitud con el caso de Salud, donde cuentan con recursos económicos pero no se ejecutan, y luego ya nos encontramos con el problema de falta de insumos por ejemplo. “Es como que no se hicieron las cosas en el tiempo en que se debieron hacer, no se ejecutaron con celeridad los encargos. Así pasan cosas que demuestran que no se hizo ese trabajo. Entonces, tenemos esa preocupación: si se te autorizó la plata, se te dio la posibilidad de hacerlo, si tenés los rubros, tenés la gente, por qué no ejecutaste. Es lo mismo que le preguntamos al ministro de Salud”, cuestionó Apuril.

También dijo que es contradictorio que el Ministerio encargado de la comunicación es el que menos comunique sus acciones. “Estamos en las mismas que ustedes, los informes son siempre parciales, de los temas que se preguntan, pero algo más general no tenemos”, consideró y dijo que primeramente agotarán la instancia de pedir informes al Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (MITIC), pero que no descartan interpelar al ministro.

“La probable interpelación o un llamado a consulta es muy probable que se de en el futuro, porque preocupaciones como las que tengo creo que están bastante compartidas en el pleno”, dijo finalmente.