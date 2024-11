“¡Por favor! Paremos esto”, clama el director del Hospital de Trauma

El Dr. Agustín Saldívar, director del Hospital de Trauma, habló esta mañana sobre la crítica situación que están viviendo en el nosocomio, entre el aumento de accidentes de tránsito y la pandemia. Destacó que solo entre el lunes y martes recibieron a 54 pacientes víctimas de siniestros viales, de los cuales 36 fueron por accidentes de motocicletas y cuatro eran menores de edad.

“Amanecimos con necesidad de tres camas de terapia intensiva”, destacó el director, debido a que todas las UTI están ocupadas actualmente y tres personas se encuentran con “sistemas terapizados”, aguardando por un espacio en cuidados intensivos.

Aseguró que hoy se liberarán las camas para poder dar espacio a esas tres personas, pero acotó que es una situación que se repite debido al sistema ya colapsado. El Dr. Saldívar resaltó que a todo eso se suma el nuevo coronavirus, puesto que a veces llegan accidentados con el virus y eso empeora el cuadro clínico.

“Estamos volviendo a lo rutinario. Va creciendo la cantidad de gente víctima de violencia”, destacó y añadió que los hospitales del sistema público ya no dan abasto para cubrir todos los medicamentos necesarios y la gente no tiene dinero en el bolsillo.

En ese sentido, destacó que espera que el discurso de monseñor Ricardo Valenzuela, emitido ayer durante la misa central de Caacupé, llegue no solo a los dirigentes sino también “a la gente común, de manera que paremos esta violencia y nos cuidemos realmente porque, o si no, no damos abasto en los hospitales”, lamentó.

El Dr. Saldívar pidió a la ciudadanía que utilice tapabocas, se lave las manos y evite las celebraciones masivas. Destacó que no se hayan registrado aglomeraciones en Caacupé ayer, pero pidió que ese mismo acatamiento se replique en la cotidianeidad y las personas eviten los eventos innecesarios.

“Paremos con esto, o si no la Navidad y el Año Nuevo vamos a pasar no solo con accidentes sino también con plagueos porque no vamos a tener camas de terapia. ¡Por favor! Paremos esto”, remarcó.

Cabe resaltar que ayer el viceministro de Atención Integral de la Salud, Julio Borba, resaltó la gran congestión en los servicios sanitarios del sector público y confirmó que actualmente prácticamente no hay camas disponibles para terapias respiratorias en Central y Asunción.

Dijo que en el Hospital Nacional de Itauguá y el Ineram, los hospitales de referencia en esta pandemia, apenas hay una o dos camas nada más.

Además, destacó además que hasta ayer 24 personas tuvieron que ser derivadas a camas de terapia intensiva en sanatorios privados. “Es un récord prácticamente; hoy tuvimos dos altas de esos 24, y quedan 22 pacientes de las 70 camas disponibles dentro del convenio con el sector privado”, detalló.

