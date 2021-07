Facebook suspendió cuenta del diputado Jorge Brítez por polémico proyecto antiCOVID

Por un periodo de 30 días, Facebook suspendió la cuenta del diputado Jorge Brítez por anunciar en la red social que presentará un proyecto de ley para autorizar la elaboración, comercialización, suministro y uso del dióxido de cloro como tratamiento de la covid-19.

La cuenta del diputado en Facebook fue bloqueada por violar las políticas contra la desinformación sobre el coronavirus.

Al respecto, el legislador mencionó en Twitter: “Bloqueado 30 días en Facebook, viva la red de censura más grande del mundo! (sic)”. Igualmente, explicó que el proyecto presentado es “un tratamiento alternativo y no obligatorio”.

Britez, también se pronunció como antivacunas. “Yo soy el de la postura de que no me voy a vacunar. Prefiero otros tipos de tratamiento”, dijo a la 1020 AM.

Cabe recordar que el diputado Brítez, fue un gran opositor del proyecto de ley que establece el uso obligatorio del tapabocas, como medida sanitaria para evitar la propagación masiva del coronavirus.

En las sesiones en las que se trató la aprobación de dicha ley, vigente actualmente, participó portando carteles con la inscripción “tapabocas no”, lo que generó el repudio de la ciudadanía y también de sus colegas de la Cámara de Diputados.

También fue protagonista de una bochornosa manifestación contra las restricciones establecidas para evitar el avance del virus, en el que se quemaron barbijos.

