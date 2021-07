Fiscala decidió no imputar al conductor de Bolt tras oír su declaración

“Con relación a la conducta desplegada por el conductor del Bolt, no significa que deje de ser un hecho punible, pero he optado por darle un criterio de oportunidad en el sentido de que hay una causal de justificación para la conducta que él desplegó precisamente en este hecho, de que se estaba defendiendo de una agresión”, afirmó esta tarde la fiscala Giménez, sosteniendo que de esta manera no habrá persecución penal contra la víctima.

Lea más: Imputarán a chofer de Bolt que baleó a dos asaltantes

Anoche, dos jóvenes, simulando ser clientes, solicitaron el servicio de transporte del conducto en la zona de 35° Proyectadas y Antequera, de Asunción, y apenas ingresaron al vehículo habrían intimado a la víctima a entregar sus pertenencias, ante lo cual este respondió a tiros con un arma que no tenía legalmente registrada.

Esto hizo que esta mañana la Fiscalía analice también la imputación del mismo por tenencia ilegal de armas, pero esta tarde, tras oír su declaración, la fiscala indicó que le otorgará una salida procesal.

“Lo que pasa que a la hora que a mi me tomaron la entrevista él estaba declarando todavía”, sumado esto al hecho de que inicialmente la víctima presentó una versión falsa por temor.

“De hecho, que en el primer momento él dio una versión destinta de los hechos. Él dijo que los asaltantes tenían al arma de fuego, luego de que conversamos con él y le dimos las garantías suficientes para que él pueda entender que lo reconocemos como una víctima, que él tiene derecho de ejercer la legítima defensa, dio los detalles”, comentó la fiscala.

“Atendiendo que nuestra víctima, en todo momento, ha colaborado, nosotros le otorgamos como Fiscalía todas las garantías de que efectivamente hay un reconocimiento de su derecho a actuar con legítima defensa y con relación a este hecho punible que cometió, encuentro totalmente avalado por una causa de justificación”, acotó.

Algo que destacó la fiscala como elemento a favor de la víctima es que varios de estos conductores sufrieron asaltos, por lo que era entendible que asuma un mecanismo de defensa como es adquirir un arma, que si bien no deja de ser ilegal, tampoco es motivo para una tenaz persecución fiscal.

“Motivado por incidentes anteriores, como una serie de asaltos a conductores de otras plataformas, entonces alertado de esta situación el decidió adquirir un arma que le fue ofrecida, un arma ilegal, por eso hablamos de un criterio de oportunidad, porque no hay un interés público en la persecución del hecho que él cometió que es absolutamente insignificante con relación al que fue víctima”, refirió finalmente la fiscala.

Los presuntos asaltantes, por su parte, que fueron identificados como Antonio Daniel Olmedo Cabañas, de 19 años, quien acusó un tiro en el muslo izquierdo, y Édgar Fernando Ramón Rodríguez Castillo, herido en el abdomen, ya fueron imputados por robo agravado en grado de tentativa.