En Paraguarí suspenderán servicio de vacunación por falta de dosis

En los 17 vacunatorios del departamento de Paraguarí se arrancó en la fecha con 3.360 dosis, por lo que fueron distribuidos los números a los que llegaron para inocularse. No se tiene aún confirmación de si se van a recibir más dosis aquellos servicios que ya no cuentan con estas o van a tener que suspender las aplicaciones, explicó el director regional, Dr. Osmar Galeano.

En Carapeguá, varias personas que madrugaron para poder inmunizarse manifestaron que, desde que arrancó la jornada de vacunación, las autoridades sanitarias del departamento Central permanentemente dejan desprovistos a los vacunatorios de Paraguarí y las personas que llegan de lejanas ciudades o compañías tienen que regresar a sus hogares sin recibir sus respectivas dosis, manifestó Jonás González, de la compañía Caazapá.

Al parecer, existe una mala distribución de las dosis de vacunas. En en el autódromo Rubén Dumot, exAratirí, no faltan dosis y no hay exigencias de terminación de cédula. Sin embargo, se tiene otra realidad en el interior, donde uno debe esperar que le alcance el día habilitado por número de cédula y cuando le alcanza van y no tienen más dosis, señaló González.

El Dr. Galeano manifestó que hay una afluencia masiva en los vacunatorios y se va a atender hasta donde alcance. En la semana ya se había hecho la redistribución de aquellos distritos que tienen menos afluencia de personas para cargar en aquellos que tienen más movimiento.

Dijo que ya pidió el fin de semana la provisión de más vacunas pero no tiene respuesta aún y en cuanto se tenga alguna novedad se van a ir a traerlas para volver a reactivar el servicio. En Carapeguá, el Dr. Alcides Ochoa manifestó que con las 390 dosis que disponían se van a completar para este mediodía y que para la tarde se va suspender hasta nuevo aviso.

El coordinador de Regiones Sanitarias de Asunción, Dr. Pedro Pérez, manifestó que esta tarde recién van a tener una reunión al corte de la jornada para conocer la situación de las regiones sanitarias a nivel país y se va a ver para redistribuir la dosis.

Agregó que no puede garantizar que mañana se va a normalizar a nivel país la vacunación ante la falta de dosis, pero que por lo menos la mayor cantidad de vacunatorios van a reactivarse.