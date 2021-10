La invasión de tierra no debe ser el camino, señala Indert

La titular del Indert argumentó que uno de los problemas ante las invasiones es que no existe una reacción inmediata, por parte de los estamentos pertinentes, como el Ministerio Público y la Justicia, lo que genera un problema social. “Están las denuncias pero no hay ni un sólo procesado. No conozco ningún invasor de propiedad privada o instigador presos; puede ser que estén imputados y procesados, pero no presos”, expresó.

Convocan al diálogo y la concertación

Aprovechó para instar a las organizaciones campesinas y comisiones vecinales de todo el país a adoptar una nueva estrategia para la solución de los problemas del campo, mediante la conformación de una mesa de concertación con las instituciones del Estado y otros sectores agrarios. “En el Indert atendemos a todos, tenemos el compromiso y la responsabilidad de brindar respuestas”, aseguró. Admitió que existe una minoría, de cabecillas ó pseudo dirigentes con intenciones personales, que se aprovechan y lucran con la necesidad de un pedazo de tierra de los campesinos, y son quienes provocan hechos de invasión.