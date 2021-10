Barreto pide reformar la Caja Fiscal para evitar “un gran dolor a jubilados”

Barreto es uno de los economistas del país que viene alertando desde hace tiempo del deterioro de las finanzas del sistema de jubilaciones del sector público e insistiendo en que se hagan las reformas necesarias para buscar una solución al problema.

“Todos conocen el problema, desde el Presidente de la República (Mario Abdo Benítez) hasta los propios afectados, maestros, policías y militares. Todos saben del problema, pero nadie se enfoca en buscar la solución a ese problema”, afirmó ayer el exministro en declaraciones al programa Factor Clave, en ABC TV.

El analista fue consultado sobre el aumento del déficit que registra la referida Caja de Jubilaciones, que al mes de setiembre acumula un saldo rojo de G. 878.171 millones (US$ 127,8 millones), que representa una diferencia del -33% entre el aporte jubilatorio y los haberes jubilatorios pagados.

El exministro reiteró que la reforma es necesaria porque la situación financiera de la Caja Fiscal se va deteriorando gradualmente y que llegará el momento en que ya no habrá más plata para pagar a la gente, ahí es donde explotará y será muy doloroso para los jubilados y aquellos que van a jubilarse.

Dijo que esa explosión no ocurre todavía porque los sectores que tienen superávit están financiando a los sectores que tienen déficit, pero una vez que esto se acabe seguramente el déficit de ambos sectores se cubrirá con los impuestos “hasta que no haya más plata y ni siquiera podamos endeudarnos más, ahí es donde empieza a explotar todo”.

Barreto indicó que tal vez se requiera de este momento, de este tipo de crisis porque “la gente no escucha cuando estamos alertando que la situación se está deteriorando y hay que cortar para corregir a tiempo, de tal modo a que el dolor no sea tan grande, porque cuando llegue ese momento el dolor va a ser grande”.

En ese sentido, dijo que el dolor será para los jubilados y los que van a jubilarse, porque no van a poder cobrar sus haberes de la forma que estaban cobrando hasta ese momento, habrá recortes como ocurrió con la Caja Bancaria hace uno cuantos años atrás.

A modo de ejemplo, señaló que a los beneficiarios de la Caja Bancaria se les recortó el 50% de la jubilación porque no había plata para pagarles, “es la realidad y la realidad cuando hay que enfrentarla hay que enfrentarla, no hay forma de salvar creando mágicamente el dinero, no existe esa magia”, enfatizó.

Cantidad de beneficiarios

La Caja Fiscal al mes de setiembre cuenta con 229.868 aportantes, que son los funcionarios activos de las diferentes instituciones componentes de la administración central a quienes se les descuenta el 16% de sus ingresos cada mes; y 67.685 jubilados.

Los sectores deficitarios de la Caja de Jubilaciones son los siguientes: policías, con -62% de saldo rojo al mes de setiembre; militares, con -76% y docentes, con -46%. En tanto, los sectores que mantienen superávit al final de cada mes son los siguientes: empleados públicos, con 71% de saldo positivo; docentes universitarios, con 21% y magistrados judiciales, con 19%; de acuerdo con el informe de Hacienda.

La brecha negativa que cada año va creciendo se cubre con los fondos de los sectores superavitarios, pero en su mayor parte con los recursos genuinos del Tesoro recaudados a través de los impuestos.

Las proyecciones hablan de que este año el saldo rojo a fines de diciembre llegaría a unos US$ 150 millones y para el próximo año el Tesoro Público prevé destinar US$ 181,6 millones para cubrir el déficit de la referida caja de jubilaciones.

Barreto también habló del aumento salarial reclamado por los docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y de los médicos del Ministerio de Salud Pública. Al respecto, dijo que si el gobierno concede el incremento el Tesoro podría tener problemas para cumplir más adelante con los compromisos.

Los docentes pretenden una suba del 16% y los médicos del 28%, más la disminución de la carga horaria, ambos requerimientos de aprobarse tendrán un fuerte impacto en las finanzas públicas.