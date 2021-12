Fiestas más sanas también implican saber decir “NO”

La psicóloga Lic. Lenny Lugo reconoció que en diciembre las fechas importantes que se aproximan nos llevan a recordar a nuestros seres queridos. Muchos de ellos no estarán en la mesa de Fin de Año, pues fallecieron por covid, son emociones muy penosas.

Diciembre es un mes de mucha presión, según expresó la profesional. “Por una cuestión cultural, por reglas impuestas se tienen que realizar visitas, viajes, cenas o reuniones”, apuntó la licenciada.

“Todo esto genera estrés y mucha ansiedad, lleva a estados emocionales como la ansiedad. La persona se muestra con incapacidad de relajarse, o esta más preocupada. Aparece el insomnio, y se siente más irritable, incluso hay falta de tolerancia”, describió en el programa Ensiestados.

Según reflexionó, esos estados emocionales se deben a la forma en que manejamos nuestros procesos del pensamiento, decimos tengo que ir, tengo que hacer porque si no hago ¿qué van a pensar de mí, cómo voy a quedar ante los demás?

“Esto gatilla estados emocionales y conductas, por eso vemos personas más aceleradas, van contra reloj en el tránsito, la gente toca bocina a lo loco, grita”, relató.

Qué hacer

La psicóloga propone salir un poco de esa forma de llevar nuestra vida, de ese cliché social. “Es importante ajustarnos a nuestra propia realidad, nuestro propio ritmo y no el de los otros”, opinó.

La primera regla de salud mental es saber decir que NO. “Ese miedo a que la otra persona se enoje por el rechazo lleva a asumir compromisos que uno no esta en condiciones de emprender. Aumenta la ansiedad, pero es importante comprender que no siempre vamos a poder decir sí”, reflexionó Lugo.

Y volvió sobre la idea, “tenemos que aprender a decir “NO”.

Lidiar con la ausencia

No hay una regla, cada persona asume ese proceso de duelo de manera diferente. “Tiene su tiempo para elaborar ese proceso, para hacerle frente a esa tristeza, mirar ese lugar vacío y que esa persona no esté ahí”, graficó.

Mencionó que para algunas personas será ideal “armar un altarcito en un lugar de la casa para afrontar esa ausencia, o redactar algún escrito, ir a la tumba de nuestro ser querido, son formas válidas”, admitió.

Economía frágil

Los eventos, las visitas, tener algo diferente para comer esas noches quizá no será posible por la frágil economía. “La mesa variada con abundancia quizás no será posible este año. Es importante aceptar las dificultades económicas y ajustarnos a lo que da nuestro bolsillo”, refirió.

Compartir los gastos y mencionar la posibilidad de aporte sin tener que aislarse, sería una buena estrategia.

Mirar con positivismo

Ante lo incierto nuestra tendencia universal es generar pensamientos negativos de forma anticipada. “Tenemos que aprender a equilibrar nuestra forma de pensar, a disfrutar lo que tenemos ahora sin generar estos pensamientos de miedo”, puntualizó.

Vivir de forma realista, pisando tierra

Las consultas psicológicas y psiquiátricas aumentaron porque hubo incertidumbre, encierro, ansiedad y estrés. Acudieron los pacientes buscando ayuda, y también fueron derivados por clínicos por trastornos de pánico, personas que quisieron autoeliminarse.

“El mes pasado cerramos con más de 300 consultas en salud mental en el Hospital de Villa Elisa, a diferencia de épocas anteriores que llegabamos a 100″, informó.

Consultas de pacientes

La licenciada dejó un número al que se pide un turno: 0981 386 145.