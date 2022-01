Ley de emergencia: Vacunas para niños deben ser adquiridas urgente para retomar clases, según Villarejo

Sebastián Villarejo, diputado por Patria Querida, se explayó sobre ciertos puntos del proyecto de ampliación de la ley de emergencia.

Entre los puntos que concuerda con el Ministerio de Salud fue en el referente a las vacunas pediátricas de modo a poder retomar las clases presenciales, y teniendo en cuenta además que hay ciertos sectores como el sindicalismo, que está planteando nuevamente la opción de las clases presenciales.

“Hay que volver a clases, es urgente, no se puede perder tiempo con las exigencias (para la compra). Vemos que están intentando que otra vez no haya clases este año porque los niños no están vacunados, el año pasado fue porque los docentes no estaban vacunados. No podemos seguir con la situación educativa de 2020 y 2021, quiero que ya avance. Es por el futuro del Paraguay”, sostuvo el legislador.

Cuarto vínculo sólo para médicos intensivistas

En diálogo con el programa Mesa de Periodistas, se refirió además al artículo de contratación de personal de blanco. Dijo que como mínimo el primer párrafo debe ser testado. Específicamente, dijo que se debería averiguar mejor el punto que habla de los cuatro vínculos para un médico. “Hay que ver porque permite un vínculo más y se debe aclarar porque se habla de contratar más recursos humanos pero se podría continuar con la gente que ya está, con más vínculos. No es una nueva persona contratada”, explicó.

“Queremos testar el artículo de los contratos, la parte que habla de nuevos contratos, la posibilidad de contratar sin el proceso normal. Lo ideal sería que el cuarto vínculo se mantenga para los intensivistas”, puntualizó.

Al ser consultado en referencia a cómo votará Patria Querida respecto al fondeo del IPS, el seguro de desempleo, sostuvo: “no quiero darte una posición porque seguimos discutiendo sobre eso, todavía no sabemos qué posición tomaremos”.

