Cuando el dolor de un padre corta un discurso político

El acto de inauguración de una planta generadora de oxígeno que se llevó a cabo hoy en Coronel Oviedo fue interrumpido por un padre de familia, quien en su dolor no pudo evitar contar la realidad que vive la ciudadanía, más allá de los logros de los cuales las autoridades en ese momento estaban hablando.

El director de Yacyretá, Nicanor Duarte Frutos, estaba en pleno discurso ante la atenta mirada del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y el ministro de Salud, Julio Borba, además de otras autoridades locales, cuando un hombre se paró entre el público y con su reclamo hizo “pisar tierra” a todos los presentes.

Lea más: Murió niño de un año que padecía atrofia muscular espinal y no obtuvo costoso medicamento

“Quiero que me disculpen. Ministro, ¿me reconoce? Soy Aníbal Rojas, papá de Axel Alejandro, niño con AME que hoy hace dos meses falleció. Son 900 (camas de) terapia intensiva en el Paraguay y acá en nuestro hospital no hay ninguna unidad de cuidado intensivo para niños. Cuando Axel entró en crisis, los doctores acá se desesperaron porque no había nada que hacer con él. El SEME declaró cama cero para niños en Paraguay. No había en ningún lado”, relató sollozando don Aníbal.

“Equipo médico humano hay acá en el hospital, pero no tenemos respirador neonatal pediátrico. Yo compré, tengo la factura que comprueba. Está G. 93.000.000, ¿y sabés dónde conseguí la plata para comprar? Gracias a los aportes de los ovetenses que me ayudaron con polladas, partidos kure y sorteos”, lamentó el hombre.

Con un “muy bien”, Nicanor intentó frenar las palabras del señor Rojas. Pero no lo logró. “El momento que nosotros pasamos como papá, y más el dolor de la pérdida de mi hijo... ¿Sabés de qué enfermedad se murió? De atrofia muscular espinal tipo 1. Yo me fui a suplicarle al ministro por mi hijo. Me fui a mostrarle a mi hijo. ¿Saben lo que me respondió? ‘Mirá, señor, el deseo de un padre para mí no es nada, a mí me sirve un criterio médico’”, relató Rojas.

Lea más: Padre pide ayuda para su pequeño hijo diagnosticado con atrofia muscular en Caacupé

Compró respirador y lo donó

“El medicamento que necesitaba mi hijo costaba US$ 2 millones. Para mí y para todos ustedes es mucha plata, pero para el Gobierno era un poroto, y hay cinco niños en el país con esa enfermedad. La semana pasada falleció otro niño de cinco meses de la misma enfermedad sin medicación. La vida está garantizada por la Constitución Nacional, dejémonos de joda”, cuestionó.

“Lo siento mucho, pero tenía que decirlo”, dijo don Aníbal y fue ovacionado por los presentes, más allá de la cruda realidad de sus palabras.

Finalmente, y como lección para todas las autoridades presentes, anunció que junto a su familia harán la donación de un respirador al Hospital de Coronel Oviedo.

Un abrazo como respuesta

Al finalizar las palabras del señor Rojas, el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, se levantó y abrazó al acongojado padre, como limitada respuesta.

“Lo que se ha desnudado en este acto es la deuda histórica que tenemos con nuestro sistema de salud. Es cierto. Quien quiera negarlo y quiera prometer que en cinco años va a poder acortar la brecha, reducir a cero y tener un sistema de salud cien por ciento infalible miente, y nosotros no mentimos”, expresó Marito.

“Lo felicito. Pero también es importante que la gente sepa que terapia pediátrica no había en el interior, en ningún lugar, cuando Marito llegó a la presidencia. Hoy tenemos dos”, sostuvo.

Este hecho recordó la vez en que un hombre interrumpió un acto de inauguración y pidió medicamentos para la zona, a lo que Abdo respondió de forma indolente.

“No soy médico de acá ”

En febrero del año pasado, un hombre, en total estado de desesperación, interrumpió el acto de inauguración de un parque sanitario en la IV Región Sanitaria, encabezado por el presidente y el vicepresidente de la República, Mario Abdo Benítez y Hugo Velázquez, respectivamente, en Villarrica.

Este hombre, adulto mayor, pidió auxilio llorando, ya que le urgía comprar medicamentos para su hermano, quien entonces estaba internado en terapia intensiva por COVID-19. La respuesta del mandatario fue: “No soy médico de acá, no sé qué insumos faltan”.

Lea más: “Yo no soy médico”: la indignante respuesta de Marito a un hombre desesperado que pedía medicamentos

El Gobierno inauguró hoy una planta generadora de oxígeno en el Hospital Regional de Coronel Oviedo, financiada por la EBY, con una inversión de G. 6.757.766.720.

En el departamento de Caaguazú también se realizó el acto de inauguración de nueve Unidades de Salud de la Familia (USF), construidas por el Gobierno nacional a través del Ministerio de Salud Pública y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).