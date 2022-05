Mujer fue asesinada de 12 puñaladas en Abaí

La víctima fatal fue identificada como Elva Edith Bogado Riveros, de 39 años de edad, soltera, con domicilio en la compañía Capiitindy, jurisdicción del distrito de Abaí. Fue encontrada sin vida en su cama por un familiar. El cuerpo estaba en un charco de sangre.

El fiscal interviniente José Núñez dijo que el cuerpo de la mujer tiene 12 heridas de arma blanca en diferentes partes como pecho, brazos y cuello. Aparentemente la víctima intentó defenderse, debido a que se encontró sangre en el piso de la habitación y también de la sala.

La Dra. Dina Ibarra, forense del Ministerio Público, confirmó que la mujer murió desangrada a raíz de las múltiples heridas recibidas.

Según los intervinientes, no se pueden aventurar a dar hipótesis sobre el móvil del asesinato y no descartan posibilidades de que sea por cuestiones sentimentales ya que no encontraron indicios de que haya sido con fines de robo. La mujer contaba con un negocio tipo despensa y ropería, pero tampoco los familiares pudieron detectar faltantes.

Sin embargo, la puerta principal del negocio se encontró abierta, sin violencia, pero los familiares no descartan que haya quedado abierta por descuido.

Según los datos, la víctima estaba ayer domingo en la tarde noche con sus vecinos y familiares festejando el triunfo del club local, donde es dirigente y se retiró cerca de las 21:00 para descasar. Supuestamente, sostenía una relación con un hombre de San Juan Nepomuceno, cuyo nombre no fue desvelado.

Según Nelson Riveros, primo hermano de la víctima, el novio ya se presentó para ponerse a disposición y tiene coartada para demostrar que estaba en San Juan Nepomuceno anoche, pero estuvo mensajeando con su novia quien amaneció muerta.