En Itapúa celebran independencia de Ucrania con oración por la paz

La ceremonia se cumplió, como todos los años, frente al busto del poeta y libertador ucraniano Taras Shevchenko, en la Plaza de Armas de la ciudad, hasta donde acudió un numeroso grupo de inmigrantes, jóvenes, niños, ataviados con trajes típicos del país de sus ancestros.

El obispo de Encarnación, Mons. Francisco Javier Pistilli, tuvo a su cargo la pronunciación de una oración por la paz en Ucrania, acompañado por representantes religiosos de la Iglesia Ortodoxa Ucraniana y de la Iglesia Evangélica Ucraniana en Itapúa.

“En memoria de quienes murieron y quienes siguen luchando porque Ucrania se mantenga libre e independiente rezamos por la paz. Elegimos la paz y la libertad”, dijo durante el tocante acto el presidente de la Asociación Ucraniana Cultura Prosvita en Encarnación, Andrés Baranski.

A su turno, una docente descendiente de inmigrantes, Olga Lopianchuk, leyó un poema en ucraniano, homenaje al país.

“Crímenes no se van a olvidar”

El orador central del acto fue el cónsul honorario de Ucrania en Paraguay, Andrés Trociuk, quien agradeció al Gobierno paraguayo y a todos los gobiernos que apoyan la causa ucraniana ante lo que calificó como un genocidio que está cometiendo Rusia en Ucrania, “en una guerra que ya comenzó en el 2014″, según mencionó.

“Podemos decir que celebramos 31 años de independencia, pero también conmemoramos seis meses de una agresión salvaje, indiscriminada, criminal, del Gobierno ruso. Recuerdo que hace seis meses en esta plaza había dicho que el problema era el presidente (Wladimir) Putin y su entorno: hoy lamentablemente tengo que agregar a la lista a todo el pueblo ruso. Si Putin todavía está donde está es porque le apoya el pueblo ruso, así que los consideramos criminales a todos”, dijo

500 niños

Desde el inicio de los ataques, el 24 de febrero, han perecido miles de civiles, entre ellos más de 500 niños que nada tienen que ver con esta guerra, “esos son crímenes de lesa humanidad que no se van a olvidar, y el Gobierno ruso y el pueblo ruso lo van pagar”, sentenció.

Esta no es una guerra de solamente Ucrania. Es una guerra del mundo libre, la democracia, contra la autocracia y el autoritarismo. Si hoy la mayoría de las naciones está apoyando a Ucrania, es porque quiere que el mundo libre tenga la victoria, “porque si Rusia llega -que no lo va a hacer- a conquistar Ucrania no se va a quedar ahí: y el mundo sabe que si una autocracia o una dictadura puede conquistar provincias o países que cree son suyos. El próximo será Taiwán, y eso sí va a ser una guerra terrible”, advirtió.