Censo 2022: Multitud de quejas contra el INE por viviendas no visitadas por censistas

La meta del Censo Nacional 2022 era ayer rebasar el 90% del trabajo, pero ante la dudosa cobertura alcanzada el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Iván Ojeja, expresó en rueda de prensa que el periodo para el levantamiento de datos en las viviendas de la zona urbana se amplió por dos semanas, en base a la gran multitud de reclamos que recibió el centro de llamadas 178 y que hizo colapsar esa plataforma, según las quejas.

Extensas zonas de distintos barrios de Asunción, de Fernando de la Mora, Luque, Lambaré, San Lorenzo y otros municipios del Departamento Central, así como también manzanas completas o calles y viviendas puntuales no fueron visitadas por los censistas, según admitió en rueda de prensa el titular del INE, quien estuvo acompañado de su directora de Estadísticas Sociales y Demográficas, Norma Medina.

Medina justificó que la causa de dichas deficiencias fueron las deserciones masivas de último momento que tuvieron de parte de los censistas, incluso de supervisores zonales.

Dijo que aunque tenían una cantidad suficiente de censistas, más de 200.000 personas, que era superior a la meta, solo un 50% encajaba en la segmentación para el censo, porque un 20% de la cantidad avisó que por diversas razones no podría; un 30% de los censistas inscriptos no podían ya hacer el trabajo en sus barrios porque ya se completó la cantidad requerida o porque no tenían cómo trasladarse a otros lugares, según la argumentación de Medina.

También indicó que a último momento se recurrió a la contingencia de convertir en censistas a efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, con lo que se cubrió en parte.

A ante la pregunta de a qué porcentaje de cobertura se pudo haber llegado, dijo que no era posible saberlo aún, ni siquiera la cantidad de censistas que trabajaron, cuántos desertaron ni cuántas casas fueron visitadas por los que trabajaron en el censo, porque la metodología fue en papel y eso deberá ser reportado y cargado, lo cual llevará tiempo.

Argumentó que en el caso que se tuviera un 10% de personas no censadas, eso representaría un número de 250.000, cantidad que según ella podría hacer colapsar cualquier sistema (por el Centro de Llamadas).

Pérdidas de US$ 100 millones

Considerando la estimación del Producto Interno Bruto (PIB) de US$ 40.000 millones, el día de paralización del país por el Censo Nacional 2022 generó una pérdida en la economía nacional de aproximadamente US$ 100 millones, señalaron economistas.

Por otra parte, el proyecto Censo se financió con un préstamo de US$ 43 millones del Banco Interamericano de Desarrollo, que será pagado en cuotas hasta el año 2041.

Problemas normales, afirman

Los problemas observados en Paraguay durante el día del Censo Nacional de Población y Viviendas son completamente normales en cualquier país; es un mito llegar al 100% de cobertura en un emprendimiento como este, ningún país lo logra y también es natural que en los siguientes días se hagan recuperaciones, dijo el observador internacional Diego Aboal, quien es director del Instituto Nacional de Estadísticas del Uruguay.

“Estuvimos haciendo visitas de campo durante el día del Censo de Población y Viviendas de Paraguay, observamos como una jornada exitosa por el gigantesco despliegue de personas, que es el mayor que puede realizar un país en épocas de paz”, expresó Aboal, en rueda de prensa.

Admitió que un censo poblacional es una empresa muy difícil, principalmente en lo que se refiere al reclutamiento de censistas y “vemos que en esa materia en Paraguay fue una gran hazaña”. Agregó que “vimos que el reclutamiento de censistas fue un primer éxito, más allá de los resultados y también llevamos como ejemplo la campaña de difusión que logró un acatamiento pleno de la ciudadanía”.

Agregó que también se destaca la planificación institucional, que a su criterio fue muy buena.

“Felicito a la población paraguaya, las calles están desiertas y los censistas pudieron visitar las casas, ha sido un desempeño muy bueno del INE”, remarcó.

“Los censos nunca llegan al 100%, eso no ocurre en ningún país; además, también se tiene siempre en cuenta que muchos censistas no aparezcan, eso es natural; por eso se establecen días de recuperación de la información”, concluyó.

Centro de llamadas 178 colapsó ante lluvia de reclamos

El Centro de Llamadas 178 habilitado para consultas sobre el censo fue sobrepasado ayer ante la gran cantidad de reclamos de los ciudadanos no censados. Sin embargo, el director del Instituto Nacional de Estadística, Iván Ojeda, dijo que la jornada tuvo un balance positivo por el importante acatamiento que hubo de parte de la ciudadanía.

“Tenemos identificadas a las familias que no fueron censadas. Esto es típico en un censo. Se inicia una etapa de recuperación y está habilitado el 178 para que llamen. La línea está colapsada por la enorme inquietud de la gente. También tenemos habilitadas nuestras redes sociales para recepción de los reclamos y también números de líneas celulares. Tenemos una cobertura general positiva, pero sí hubo zonas de Asunción y Central donde no se pudo llegar. Tenemos mejor cobertura en el interior”, expresó. Aseguró que nadie va a quedar sin ser censado en el país ni habrá multas para los ciudadanos.

Al final de la tarde, el INE lanzó por redes sociales una planilla para Recuperación de Datos-Censo 2022

Los números que fueron habilitados para datos sobre la recuperación son: 0986-800506; 0962-330097; 0962-329279; 0986 800507 ; 0971 443615; además del 178 o enviar un correo a repositorioine@gmail.com