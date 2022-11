La pregunta sobre identidad de género no está incluida en el censo, dice Iván Ojeda

- ¿Cuántos somos oficialmente en el país?

- Estimamos que somos 7.453.000 personas.

- ¿Cuántos se cree que vamos a ser con el censo?

- Estimamos encontrar 7.500.000 habitantes más o menos. El Paraguay crece a un ritmo de 100 mil habitantes por año.

- ¿Quién financia el censo?

- El Gobierno con un crédito del BID. Es un crédito de 43 millones de dólares en un proyecto de cinco años. El año uno es el año del levantamiento censal y el resto de los años son de procesamiento...

- ¿Por qué el censo un miércoles?

- La metodología exige que el censo sea miércoles, a mitad de la semana, para justamente evitar la movilidad de las personas. En la década de los noventa, los censos se realizaban en días domingo pero las costumbres cambiaron: la gente utiliza los fines de semana para moverse.

- ¿Cuántas personas fueron contratadas para hacer el censo?

- Recurrimos a un voluntariado de más de 210 mil personas en las tareas de censistas y supervisores. La mayoría es joven. De hecho, nuestra población es joven. Ellos van a a tener una credencial con fotografía de la cédula de identidad. Al dorso hay un código QR en donde la gente puede entrar y ver la base de datos. El censista tiene un bolsón donde lleva los papeles, el cuestionario...

- ¿Cuántas preguntas?

- Son 65 preguntas que tienen que ver con un componente de vivienda y hogar. Se va a preguntar: sexo, edad, estado civil, cédula de identidad, datos de formación de nivel académico, datos de migración, por ejemplo, donde vivió hace cinco años, dónde vivió su mamá cuando él nació; servicios básicos del hogar, tenencia de bienes de confort, materialidad de la vivienda, cuántos viven, empleo, qué produce la empresa donde trabaja...

- Hay preguntas que fueron muy polemizadas, como eso del sexo, si es masculino, femenino o indefinido...

- La opción que se le da al censado es si es hombre o mujer. Con la combinación de variables podemos nosotros saber cómo está estructurado ese hogar.

- ¿Uno puede decir que no es ni hombre ni mujer?

- La identidad de género se mide en otros países como Argentina, México, países donde existe una legislación al respecto. El Paraguay no tiene legislación en ese sentido.

- La otra cuestión es si hay que firmar algo...

- Ningún censista le va a pedir que le firme nada absolutamente.

- ¿Quién debe responder las preguntas?

- Todas las personas de la vivienda. Por las personas menores de cinco años responde un familiar o tutor; las personas con discapacidad responden ellas mismas...

- ¿Entra un solo censista, dos censistas...?

- Es un censista por hogar y eventualmente puede estar acompañado por su supervisor. No hace falta que recorra el interior de la vivienda. No hace falta que tome fotografías. No hace falta hacerle entrega de dinero, de datos bancarios ni nada de eso...

- ¿Cuánto tiempo se estima que un censista tiene que estar en el hogar?

- Más o menos 40 minutos en promedio...

- ¿Se puede negar a contestar?

- Puede. En ese caso vamos a tratar de persuadirle porque se está perdiendo el derecho a ser censado.

- Hay preguntas que parecen muy privadas: si es separado, divorciado, si hay problemas en la constitución familiar.. - Nosotros probamos mucho esto en nuestra prueba piloto. En el 95%, las personas dan toda esa información sin mucho reparo.

- ¿Qué pasa si el censista no pasa por la casa?

- Si no pasa, tenemos ese día el servicio del 911 coordinado con el Instituto Nacional de Estadística para que la gente pueda llamar y también vamos a anunciar un número corto donde la gente puede llamar; o entrar a las redes sociales del Instituto también para verificar.

- ¿Qué pasa con los que tienen más de un hogar, el del trabajo y el del fin de semana?

- La metodología exige registrar a la persona según dónde pasó la hora cero del día del censo. Una persona que trabaja de lunes a viernes en Ciudad del Este y es de Paraguarí, el censo le va a tocar en Ciudad del Este. Va a registrar ahí que está trabajando, que pasó la noche del censo ahí pero también se le pregunta “residencia habitual”. En ese apartado pone que es de Paraguarí.

- ¿Y si el censo le toma por el camino, en el colectivo?

- Se le va a pedir que llegue a su vivienda, y su familia responderá por él...

- ¿Cómo se garantiza la seguridad...?

- Estamos coordinando con la Policía nacional y los servicios de seguridad para que ese día no tengamos ningún suceso que lamentar. Igualmente en las zonas declaradas rojas vamos a tener acompañamiento policial. En el caso de la seguridad sanitaria estamos coordinando con el Ministerio de Salud. Hemos contratado un seguro contra accidentes en caso de que una persona -ojalá no ocurra- pueda tener algún tipo de accidente. Sobre la seguridad de la información tenemos protocolos y tenemos una ley que nos exige guardar bajo secreto estadístico la identidad de la persona que nos da sus datos.

- ¿Cómo será el transporte?

- Estará todo parado de cinco de la mañana a 18 horas.

- ¿No habrá circulación ni por las calles, rutas?

- Le pedimos a la gente que se quede en su vivienda.

- Va a ser como en la pandemia entonces...

- Más cerrado que en la pandemia. Los servicentros estarán cerrados, los supermercados... las farmacias solamente cerca de los hospitales van a abrir. Hospitales, parte de internación y urgencias van a funcionar como servicios esenciales. Los servicios de sepelios van a funcionar. Los hoteles van a funcionar con sus pasajeros extranjeros. Las fronteras no se cierran...

- Al terminar el censo, ¿la gente puede salir?

- Esperamos que hasta las 18 horas nadie salga.

- ¿Se puede llenar antes el cuestionario para apurar la entrevista?

- No. El llenado es presencial. De otra forma no sirve.

- En Bolivia hay toda una crisis política porque el oficialismo postergó el censo para el 2024 cuando tenía que hacerse este noviembre. ¿Qué intereses políticos puede haber detrás del censo?

- Realmente ahí se politizó porque están en un proceso electoral. Los datos surgentes del censo tienen que ver con los escaños que tienen las regiones y también con algún tipo de royaltíes que reciben. Como están en un tren electoral, un sector quiere que los datos se actualicen antes de las elecciones...

- Está muy polarizado el tema...

- Es una pulseada entre los de Santa Cruz (sureste) contra los de La Paz (noroeste).

- En Argentina se hizo todo normal...

- Argentina terminó el 18 de mayo su censo de población. Ellos están procesando todavía la información. Brasil está haciendo su censo ahora. Uruguay tiene previsto para el 2024. Bolivia ordenó ir al 2024 sin consultarle al Instituto algo que implica toda una planificación detallada, precisa. Hacer un censo implica hacer dos vueltas al país. La primera ya hicimos con el pre censo, que abarca tener el inventario de todos los edificios que tiene la República, entender qué uso se le da; si tiene uso de vivienda, unidad económica, etcétera. Eso sirve de base para que nosotros el 9 de noviembre sepamos cuántas viviendas tenemos que encontrar y qué población estimada.

- Aquí nadie hace cuestión....

- Aquí los municipios y las gobernaciones reciben royaltíes a partir de los datos de población que da el Instituto Nacional de Estadística. Un intendente puede decir: “yo tengo más gente de lo que ustedes con sus proyecciones dicen” y pide una actualización en base al censo. Entonces ellos están interesados e involucrados en actualizar la información.

- ¿Hay riesgo de tergiversar los datos?

- El censo tiene muchos controles. Nosotros buscamos la inconsistencia que puedan existir. El censista estará fiscalizado por su supervisor, el supervisor por el jefe zonal y así, toda una cadena de control, y nosotros encima. El cuestionario nos permite identificar si hay incoherencias e inconsistencias en las respuestas.

- ¿Cómo será en el Chaco?

- En el Chaco el censo rural tiene una duración de 2 semanas por la distancia, hay que pedir permiso en las estancias para ingresar y cosas así...

- ¿En cuánto tiempo están los resultados? Todos queremos saber cuántos somos...

- Los primeros datos vamos a dar en 7 meses. Es la primera vez que el Instituto va a entregar tan rápido la información. En el 2012 se entregaron después de 3 años; en el 2002 después de 2 años...

- ¿No era más rápido hacerlo en forma digital?

- El costo de los dispositivos cuesta como mínimo 1.000 dólares. Son 210 millones solamente en dispositivos. Por eso se hace en este formato...

- Manuscrito...

- Sí, y también tenemos limitaciones de internet. No todas las zonas del país tienen cobertura de internet. Lo que se quiere también es territorializar, vincular el cuestionario a una locación geográfica para poder saber cuáles son las zonas con tales y cuáles características.

- ¿Qué innovaciones tiene este censo en comparación con los anteriores?

- Vamos a tener un geoportal web donde vamos a territorializar la información estadística y vamos a sentar las bases, por primera vez en la historia de la estadística paraguaya, del procesamiento de la estadística en línea. Vamos a tener inteligencia artificial para codificar las variables abiertas, como por ejemplo, profesiones y también imágenes satelitales de alta resolución de producción reciente...

- ¿Se puede predecir que la población crece más de lo que se estima?

- Eso es lo que vamos a ver. Por ejemplo, la tasa global de fecundidad, hoy nos dice que una mujer en edad fértil, en promedio tiene 2,3 hijos. En la década del sesenta tenía 5. Entonces, la población está creciendo cada vez menos. Hoy tenemos un bono demográfico que quiere decir que por cada 100 personas que está en edad de trabajar, 55 está en situación de dependencia. Se estima que en el 2040 vamos a tener la población más envejecida, vamos a necesitar de infraestructura para ese tipo de población y también un plan de pensiones o de qué va a vivir esa gente adulta mayor. Por eso es tan relevante tener información actualizada y planificar con esos datos.

- ¿Conviene tener más población o es mejor conservar este crecimiento lento?

- Hay que analizar. Hoy sabemos que nuestro PIB ronda los 40 mil millones de dólares. Tenemos un PIB per cápita promedio de alrededor de 4.500 a 5.000 dólares por persona. Tenemos todavía zonas muy pobres. Tenemos zonas muy ricas. La pobreza afecta hoy al 26% de la población, la pobreza extrema al 3,9%. Las personas que no tuvieron alimento suficiente en calidad y cantidad en los últimos tres meses fueron el 5% de la población. Entonces, es combinar las encuestas con los censos. Eso nos permitirá territorializar y ver dónde está la población.

- ¿Cuál es su profesión?

- Soy licenciado en Administración por la Universidad Nacional de Asunción. Tengo formación en gobierno y gerencia pública por la George Washington de Estados Unidos y Columbia.

- ¿Cuántos años?

- Yo tengo 47.

- ¿Cuál es su trayectoria?

- Estuve antes en Capasa (Cañas Paraguayas). Estuve trabajando también en mi profesión en el sector privado. Estoy en el Instituto Nacional de Estadística (INE) desde hace 4 años.