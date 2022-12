Tránsito congestionado en zona del Puente Remanso

El caos es tremendo en la siesta y tarde de este viernes 23 de diciembre en la zona del Puente Remanso, específicamente donde se encuentra el puesto policial de la Patrulla Caminera.

Aunque aquí debería haber cierta afluencia de vehículos, teniendo en cuenta que hay un puesto de inspectores que podrían dirigir el tránsito, aún así el embotellamiento no para, pues la cantidad de coches es muy grande.

El inspector Arnaldo González, quien trabaja en el puesto de la Patrulla Caminera ubicado en la zona de Remanso, indicó que desde esta semana se incrementó significativamente la cantidad de vehículos transitando por la ruta Transchaco, debido a que todos quieren ir a hacer compras o a la ciudad de Nanawa o a la ciudad de Clorinda.

Camión averiado, “todo un clásico”

Para empeorar la situación, este viernes una vez más se descompuso un camión a la altura del puente, hecho que ya se ha vuelto “un clásico”, tristemente célebre en los últimos tiempos.

Pese a que el inspector de la Patrulla Caminera sostuvo que ellos se encargaron de sacar del camino el camión. Sin embargo, el periodista de ABC TV Claudio Genes corroboró desde el lugar que el camión fue removido por una grúa particular.

Además, el reportero confirmó que los inspectores de la Patrulla Caminera no dirigen el tránsito, siendo que esta acción podría ayudar muchísimo a que los vehículos circulen en forma más fluida.

Controles superpuestos

Otra acción muy criticada por la gente que está transitando por la zona, es que la Patrulla Caminera tiene un puesto de control donde detiene en forma aleatoria a algunos vehículos para realizar controles. A su vez, efectivos de la Armada tienen otro puesto policial en el mismo lugar, donde también están reteniendo automóviles, ralentizando así mucho más el tránsito, ya de por sí caótico.

No obstante, el equipo periodístico de ABC Color reportó que en realidad estos controles tampoco los están realizando.

Mientras tanto, el tránsito sigue muy pesado a lo largo de todo el puente, y se hace muy necesario que los inspectores lo dirijan.

La gente busca ventajas en compras

El principal motivo de la gran cantidad de gente yendo hacia Nanawa es que las personas encuentran amplias ventajas en los precios de los alimentos, tanto en la ciudad paraguaya como cruzando a la ciudad argentina de Clorinda.

Algunos prefieren no cruzar la frontera para no complicarse, pues en realidad la diferencia de precios no es mucha entre una ciudad y otra.