Mirador de Itá Pytã Punta: Municipalidad admite riesgo, pero solo anuncia un “concurso de ideas”

El 11 de enero se desmoronó parte de la estructura del mirador Itá Pytã Punta y una mujer de 42 años cayó desde unos 12 metros. En casi tres meses, la zona sigue abandonada y sin medidas mínimas de seguridad para evitar que ocurra una tragedia. Los vecinos contaron hoy que desde hace dos meses nadie de la Municipalidad de Asunción se acerca siquiera.

En ese sentido, desde la Municipalidad de Asunción explicaron que están llevando a cabo un proyecto entre dos direcciones: la de Obras Municipales y la de Planeamiento Urbano. El ingeniero Antoliano Benítez, director de Obras Municipales, dijo que ellos deben encargarse de la parte estructural.

“El mirador tiene una altura de alrededor de 15 metros, entonces implica una solución de ingeniería, una solución estructural muy importante; la dirección de Obras está trabajando en esas soluciones, tenemos varias opciones”, respondió.

Explicó que primero deben trabajar para evitar un desmoronamiento y recién después se puede planificar algo para la parte superior, puesto que ahora es un riesgo ir al mirador.

“Hay que cerrar ese lugar físicamente, no con simples elementos que puedan ser quitados. Hay que cerrar porque produce un peligro a la integridad de mucha gente. Va a seguir erosionando mientras no se haga una intervención integral”, puntualizó.

Intendencia quiere un “concurso de ideas”

Sin embargo, las obras no avanzan aún y el arquitecto Nicolás Chaparro, de Planeamiento Urbano, confirmó que la Intendencia de Asunción quiere dar participación ciudadana en el rediseño del mirador.

Dijo que ya tienen varias ideas, como un ascensor panorámico, un restaurante y concesionarlo para mantener el sitio de esa manera. “Adaptar equipamientos urbanos a la topología del terreno, una intervención en la calle de acceso, incorporar el mirador a la parte urbana. Estamos trabajando para darle una identidad al mirador, a través de unas ideas”, manifestó el arquitecto.

Asimismo, recalcó que no pueden hacer mejoras parciales porque está en riesgo de derrumbe y no se puede recargar el sitio. “Hay muchas propuestas de comisiones vecinales que quieren hacer intervenciones, pero no podemos autorizar por esa sencilla razón: el sector está clausurado”, enfatizó.

El presupuesto

“Solamente la parte de ingeniería costará casi G. 9.000 millones, para salvar el barranco, después viene la parte urbanística”, adelantó Benítez para ABC TV sobre el presupuesto para las obras.

Aún no dieron fechas estimativas para el arranque de las obras, puesto que ahora dependen del llamado a concurso de ideas. “Tenemos bastante avanzado y ya dependería del resultado de esa intención de llamar a concurso para determinar exactamente qué se va a hacer y cuánto va a costar”, respondió el ingeniero.