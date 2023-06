Lo que piensan padres y estudiantes sobre mochila transparente y cateo de pertenencias

Miembros de la Unión Nacional De Centros De Estudiantes Del Paraguay(Unepy) y de la Federación de Asociaciones de Padres de las Escuelas Públicas del Paraguay (Fedapy) rechazaron la posibilidad de que en las instituciones educativas se implemente el uso de mochilas transparentes o la revisión de las mochilas de los alumnos como desde el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) se viene analizando.

Valeria Zayas, vocera de la Unepy, sostuvo que no se puede permitir que se vulneren derechos que están consagrados en la Constitución Nacional.

“La situación de la revisión de las mochilas a los estudiantes nos parece una violación del derecho de la presunción de inocencia, a la intimidad, estos derechos están contemplados en la Constitución Nacional”, expresó la estudiante.

“Nos parece que está mal que se les trate de criminales a los estudiantes”, lamentó.

Detectores de metales y mochilas transparentes no son la solución

Zayas cuestionó que desde el MEC se busque priorizar la implementación de escáneres en las instituciones educativas cuando la realidad muestra que en muchos casos ni siquiera existen las condiciones mínimas en cuanto a infraestructura para desarrollar clases.

“No tiene sentido en invertir en detectores de metales siendo que hay escuelas que se caen y si no se va a abordar seriamente el tema de la salud mental”, puntualizó Zayas.

En cuanto al uso de las mochilas transparentes aseguró que “no le sirven a nadie, ni al estudiante, ni al docente, siempre que alguien quiera traer un objeto al colegio va a encontrar la forma”.

Lea más: Mochilas transparentes vulneran intimidad y no son soluciones de fondo, considera la Defensa Pública

Padres piden que medidas no sean represivas

Por su parte, Francisca Monges, presidenta de Fedapy, pidió que las propuestas y medidas que implemente el MEC tenga un carácter represivo. “Que no sea una mirada de delincuencia, que no sea un cateo, que no sea represivo, que no sea discriminativo, esa no es la función ni el rol de la escuela”, reflexionó.

“Nosotros como padres debemos asumir ese control y acompañamiento desde las casas, con atención y escuchando a nuestros hijos”, manifestó Monges.

“El Ministerio de Educación es el responsable de lo que sucede dentro de las instituciones educativas del país, hay un descontrol por parte del MEC y lo venimos diciendo hace años”, lamentó.

“El grave problema es que a los padres solo nos convocan a reuniones y no nos hacen parte”, cuestionó.

Lea más: Mochilas transparentes: “Estamos analizando y escuchando todas las voces”, dice MEC