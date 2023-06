Ediles de Roque Alonso piden aumentazo salarial pero dicen que no hay plata para calles

A pedido del concejal Diego Paredes (ANR), la Junta Municipal de Mariano Roque Alonso aprobó remitir a la intendenta Carolina Aranda (PLRA, llanista) un pedido de aumento salarial generalizado para todos los funcionarios. Fue el miércoles último, sesión que fue transmitida en el perfil de Facebook del colegiado.

En la minuta de Paredes se “recomienda” a Aranda una reprogramación presupuestaria ante “la buena salud financiera que goza el municipio” supuestamente demostrada en el cuestionado balance 2022 de la jefa municipal. Con esto, el colegiado pide elevar el sueldo mínimo a todos los funcionarios nombrados y contratados que no lo perciben. Sin embargo, también pide un aumento salarial del 20% para todos los nombrados con más de cinco años de antigüedad y del 10% para todos los cargos de confianza y directores.

Lea más: Roquealonseños exigen a intendenta y concejales “hacer algo” ante calles devastadas

Varios concejales recordaron que una reprogramación solo puede provenir de la intendencia, pero por unanimidad aprobaron remitir el pedido a la jefa municipal. Paredes agregó que también hacía el pedido por la cantidad de funcionarios despedidos tras las elecciones generales.

Para las calles no hay plata

Irónicamente, minutos después en la misma sesión, los concejales dijeron que no había fondos para arreglar los asfaltados con baches, empedrados destruidos y caminos de tierra llenos de agua que denuncia la organización “Auditoria ciudadana MRA” en sus protestas llamadas Bachetours.

Ante las denuncias que los ediles gozan de excelentes calles mientras la ciudadanía sufre, alegaron todo tipo de justificativos y acusaron a los denunciantes de ser políticos que no ingresaron como concejales.

Julian Vega (ANR) dijo que las calles de los concejales son buenas por las zonas en las que viven. Instó a sus colegas a responder las denuncias de ciudadanos indignados y mostrar lo que hacen con una campaña comunicacional.

“Con el presupuesto que tenemos no se pueden arreglar las calles, hay que ser conscientes; necesitamos al Poder Ejecutivo”, dijo al señalar que muchos hablan del crecimiento que tuvieron otras ciudades como Luque pero olvidan que ese distrito tenía al influyente exsenador fallecido Oscar González Daher (ANR, HC).

Subrayó que el próximo periodo entrarán dos diputados de Roque Alonso, una de ellas su hermana Johana Vega (ANR), con lo que se podría pedir más presupuesto el Poder Ejecutivo para el distrito. Incluso recordó que en la época del exintendente y concejal Eriberto Marmol (ANR), el asfalto era de mala calidad “pero se hacía”.

Por su parte, Paredes también se defendió de tener calles en buen estado frente a su casa porque hizo muchos reclamos en su momento.

“Antes pagabas tu empedrado o remataban tu casa”

A su turno, el concejal Magno Candia (ANR), del barrio San Jorge, recordó que 35 años atrás cuando uno compraba un terreno y no podías pagar el empedrado “te remataban tu casa”.

Reconoció que existe un gran déficit con las calles de Roque Alonso, pero señaló que ahora los frentistas no pagan por sus empedrados y que los denunciantes no pagan sus impuestos.

Javier Jorgge (PLRA) recordó que una ciudadana le reclamó que en Limpio “todo el tiempo hacen empedrados”, pero dijo que no se considera que ahí es “miti-miti”. También dijo que las comisiones vecinales no pagan por los empedrados; que los frentistas no pagan impuestos y que en sus tiempos le embargaban el salario para pagar empedrados.

Igualmente dijo que hay que coordinar entre los ediles un plan para responder los ataques, en alusión a las denuncias de calles destrozadas y lamentó que nadie se acuerda que muchos años atrás hizo kilómetros de empedrado en su barrio.