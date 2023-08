Mario Abdo suspendió su viaje a Pilar

El jefe de Estado visitó el departamento de Ñeembucú, y a primera hora de este viernes habilitó 22 kilómetros de carpeta asfáltica de la ruta PY19, que une las ciudades de Alberdi y Villa Franca.

Lea más: Ruta PY 19 con aumento de costo

Solo faltan 6 kilómetros de terraplén

La actividad se desarrolló en la ciudad de Villa Franca, y el tramo comprende desde el desvío de Alberdi hasta la cabecera del puente del río Tebicuary, correspondiente a la obra 1 con un total de 51,56 kilómetros de longitud. Las obras están siendo ejecutadas por el Consorcio TC Pilar. Actualmente faltan completar 6 kilómetros de terraplén para unir la ruta que conecta con la ciudad de Pilar.

Al término del acto de habilitación, el presidente de la República recorrió el tramo de la ruta PY19, en donde el ministro de Obras Públicas y Comunicaciones, Rodolfo Segovia, le explicó en qué porcentaje se encuentra el avance de las obras.

Según el ministro Segovia, estando en el lugar se desató una lluvia, por lo que el jefe de Estado decidió volver a Asunción en helicóptero y suspendió su visita a la ciudad de Pilar.

Defensa costera

Rodolfo Segovia llegó a Pilar acompañado del consejero de Itaipú, Arnoldo Wiens, y juntos recorrieron la zona de obras de la defensa costera de Pilar. “Queríamos mostrarle al presidente el avance de las obras de la defensa costera bajo su administración, en qué condiciones dejamos y que los trabajos ya están en un 100% de avance” señaló.

Lea más: Presidente visitará Ñeembucú para habilitar ruta y verificar obras de la defensa costera

El secretario de Estado consideró que las obras son muy importantes para la ciudad de Pilar: “Se anuncian para fin de año muchas lluvias, y las obras están listas para entrar a operar y defender a la ciudad, los trabajos son muy importantes”, expresó.

Con relación a la deuda del MOPC con el Consorcio CTC, dijo que a fines del mes de julio inyectaron una buena suma de dinero a la empresa. “Nunca dejamos de reconocer la deuda que tenemos con los proveedores; a fines del mes de julio hemos abonado una buena suma de dinero. Antes de que el ministro de Hacienda renuncie nos facilitó los recursos de US$ 10 millones para Pilar y el puente Héroes del Chaco”, precisó.

Anexo C de Itaipú

El exministro de Obras Públicas y Comunicaciones y actual consejero de la Itaipú Binacional, Arnoldo Wiens, señaló que en este gobierno se había conformado un equipo entre varias instituciones públicas para estudiar el anexo C de Itaipú.

“Antes de la pandemia, se había conformado un equipo de trabajo entre varias instituciones. También el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través del Viceministerio de Minas y Energía, fue parte de ese gran trabajo. Ese dosier de información y análisis ha sido entregado hace pocos días al equipo del gobierno entrante. El 13 de agosto vence precisamente el anexo C del tratado, y a partir del 14 de agosto se puede revisar el anexo C. En caso de que no se llegue a ningún acuerdo, baja la tarifa como dice el tratado, ya está en manos de la nuevas autoridades”, indicó Wiens.

Presentó renuncia.

Arnoldo Wiens anunció que ya presentó renuncia como consejero de la Itaipú Binacional. “Ya presente mi renuncia, eso lleva su proceso burocrático y el 14 de agosto espero recibir el decreto en el cual dejo de ser consejero de Itaipú” indicó.