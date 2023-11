Hidrovía: “Existe voluntad de las partes para solucionar paso a paso”

Argentina flexibilizó su postura sobre las tratativas con respecto al peaje que se estableció en la hidrovía y además accedió a llevar el análisis al campo de operaciones, en condiciones reales de navegación convencional.

Raúl Valdez, titular del Centro de Armadores Fluviales y Marítimos del Paraguay (Cafym), explicó que para que eventualmente ocurra un cobro de peaje tiene que haber una contraprestación de servicios, un consenso y proponerlo en el marco de la competencia. “Siempre dijimos que hay muchas deficiencias que tienen que ser corregidas”, aseveró.

Agregó que el vecino país argumenta tener intervenciones. “Primero habló sobre el dragado, luego tuvieron que bajar ese argumento. No negamos que existen intervenciones pero las boyas no están bien posicionadas, no están en condiciones”, detalló.

“Se está cobrando a embarcaciones paraguayas y de otras banderas, siempre que hagan cabotaje internacional. No se está cobrando la misma tasa a las embarcaciones que están haciendo cabotaje nacional”, indicó.

También explicó que el cabotaje nacional sólo lo pueden hacer embarcaciones argentinas, por lo que se considera una discriminación en el cobro de peaje. “El tema es que se impuso en forma arbitraria y unilateral”, precisó.

“La hoja de ruta está muy marcada”

El titular de Cafym asegura que para cada escenario cuentan con un plan y que “la hoja de ruta está muy marcada”.

Añadió que Paraguay y los demás países también cedieron para avanzar de nuevo en el análisis técnico, tal como está estipulado en el Tratado de la Hidrovía, con el objetivo de llegar a una solución para este conflicto.