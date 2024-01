Excuidacoches con empleo formal por primera vez

Diego Sánchez, quien fue por muchos años cuidacoches en Asunción, comenzó este martes su trabajo como ordenador de la empresa Parxin, pues hoy en Asunción se inició el servicio de estacionamiento tarifado.

El hombre se mostró contento y agradecido, pues dijo que nunca antes en su vida había tenido la oportunidad de un trabajo formal y es la primera vez que tiene un sueldo fijo, más el seguro social de IPS.

Animó a cuidacoches a sumarse a la formalidad

Animó a los que aún están en la informalidad a presentar su currículum vitae en la empresa Parxin, ubicada en Aca Caraya 266.

“Ni el Gobierno me dio esto y una empresa multinacional me lo da; es como volver a nacer, porque muchos nunca tuvimos esto. Mucha gente nos trataba como cuidacoches y nos trataba mal”, recordó el trabajador.

El actual funcionario mencionó que no es verdad que algunos compañeros cuidachoches no accedieron a trabajar con la empresa Parxin. “Es mentira que el otro grupo no se sumó. Fueron censados 438 compañeros”, detalló.

“La calle no es de los cuidacoches”

El trabajador enfatizó que la calle “no es de los cuidacoches, es de la Municipalidad”.

Describió que la función de los ordenadores de Parxin es anotar el número de chapa y aclaró que no deben recibir ningún dinero en efectivo por parte de los conductores, sino que todo el pago a la empresa es digital.

En el caso del lavado de vehículos, este sí puede hacerse, pero no por parte de los ordenadores, sino por otra persona que no sea funcionaria de la empresa.